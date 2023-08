Il consiglio comunale approva gli equilibri di bilancio: conti in ordine e investimenti

FRANCAVILLA FONTANA - Conti in ordine e nuovi investimenti: è questo in sintesi il contenuto degli equilibri di bilancio, il provvedimento approvato dal Consiglio Comunale di Francavilla Fontana lunedì 31 luglio. Una seduta in larga parte dedicata ai temi economici con la ratifica di quattro variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale in questi mesi e che per legge devono passare al vaglio del Consiglio e con l’approvazione degli equilibri che certificano la sostenibilità delle spese effettuate nell’ultimo anno. Questo particolare adempimento, che bisogna approvare obbligatoriamente entro il mese di luglio, garantisce alla cittadinanza che l’Amministrazione Comunale non spenda più di quanto a sua disposizione e aiuta alla definizione della capacità di spesa dell’ente.

“Gli equilibri di bilancio – spiega l’assessora Eleonora Marinelli – chiudono il ciclo dei documenti economici del 2022. Le previsioni di spesa che avevamo avanzato hanno trovato conferma nei numeri portati in Consiglio, per questo non dobbiamo adottare correttivi di alcun tipo. Ora possiamo pensare a ulteriori investimenti utilizzando l’avanzo di amministrazione.”

Nel corso della seduta sono state ratificate le quattro variazioni di bilancio adottate dalla Giunta. Le variazioni hanno recepito circa 600 mila euro di finanziamenti ottenuti negli scorsi mesi dall’Amministrazione Comunale relativi al potenziamento della fruibilità della Biblioteca Comunale, alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel centro storico, al terzo bando del Distretto Urbano del Commercio e alla realizzazione dei centri estivi. Da registrare, inoltre, l’arrivo di 262 mila euro derivanti dalla rinegoziazione dei mutui. Somme sono state stanziate per la realizzazione del cartellone di eventi estivi, per cofinanziare il centro estivo comunale, per interventi straordinari nel palazzetto dello sport, per la manutenzione del verde e delle scuole.

“Le variazioni – prosegue l’assessora Marinelli – hanno consentito operatività all’azione amministrativa garantendo l’avvio del cartellone di eventi estivi, ma anche l’arrivo di numerosi finanziamenti, a cominciare da “Francavilla Orienta” per passare alla videosorveglianza nel centro storico e al potenziamento della Biblioteca Comunale.”

Il Consiglio Comunale, oltre ad aver licenziato i debiti fuori bilancio all’ordine del giorno, ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere comunale Antonio De Simone contro la sospensione del fondo di sostegno all'affitto e del fondo per morosità incolpevole prevista dal Governo Meloni nella legge di bilancio 2023.