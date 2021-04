Consiglio comunale in presenza? La maggioranza si divide

BRINDISI – Divisioni nella maggioranza in occasione della conferenza dei capigruppo, quando è stata messa ai voti la proposta, bocciata, di celebrare in presenza la prossima seduta del consiglio comunale. L’argomento è stato posto in apertura da Roberto Cavalera (capogruppo di Forza Italia), con l’appoggio di tutta l’opposizione. Si sono opposti il Partito Democratico, Brindisi Bene Comune e Ora Tocca a noi. Si sono astenuti Italia Viva ed Impegno per Brindisi, “i cui capigruppo – si legge in una nota a firma di Livia Antonucci, segretario cittadino di Forza Italia Brindisi - hanno rimarcato la necessità che si torni quanto prima a celebrare le adunanze consiliari in presenza”.

“Da tempo - si legge nel comunicato di Forza Italia - denunciamo che a Palazzo di Città le norme anti Covid vengono utilizzate a corrente alternata, tant’è che le ultime conferenze stampa del sindaco si sono tenute regolarmente in presenza nella sala Mario Marino Guadalupi le cui dimensioni non sono assolutamente paragonabili a quelle -di gran lunga superiori- della sala consiliare”.

“Mentre tutti i cittadini quotidianamente assolvono al loro dovere portandosi a lavoro, alcuni partiti di maggioranza ritengono che i consiglieri comunali vadano preservati con l’adozione di particolari cautele. Un brutto esempio – prosegue la Antonucci - per i tanti anziani che attendono in fila, spesso non distanziati, in prossimità dei centri vaccinali ed uno schiaffo in faccia al Presidente Cellie, al quale va il nostro plauso per aver, comunque, tenuto conto della proposta di Forza Italia e delle altre forze di opposizione”.