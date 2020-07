Il Consiglio dei ministri introduce la doppia preferenza anche in Puglia

Anche in Puglia si voterà con il sistema della doppia preferenza. Con un decreto varato nella serata di oggi, il Consiglio dei ministri ha rimediato alla decisione presa nei giorni scorsi dal consiglio regionale pugliese. In questo modo verrà rispettato il principio della parità di genere. L’elettore, infatti, in occasione delle elezioni regionali in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre, potrà indicare il nome di un candidato uomo e di uno donna. Al prefetto di Bari, Antonio Bellomo, è stato inoltre affidato l’incarico di commissario straordinario con la funzione di provvedere "agli adempimenti strettamente conseguenti" per l'attuazione del decreto sulla doppia preferenza di genere nelle Regionali in Puglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo l'approvaione della delibera, unico punto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio dei ministri, il premier Giuseppe Conte ha lanciato un appello tramite il suo profilo Facebook: "Rivolgiamo adesso un appello a tutte le forze parlamentari, senza distinzioni tra maggioranza e opposizioni: sarebbe davvero un bel segnale che il decreto legge appena approvato dal Consiglio dei Ministri riunito in seduta straordinaria fosse convertito in legge all'unanimità dal Senato e dalla Camera".