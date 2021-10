Assunzioni in Provincia: via libera del consiglio al bilancio consolidato

BRINDISI - Il Consiglio provinciale presieduto da Riccardo Rossi ha approvato all'unanimita, nella seduta consiliare di ieri pomeriggio, il documento di bilancio consolidato che tiene conto dei bilanci delle societa strumentali, partecipate e controllate dell'Ente. Un passaggio tecnico importante anche per poter dare seguito ad alcune assunzioni dall'1 novembre che la Provincia aveva programmato. Tra gli provvedimenti approvati anche quello, dopo ampia discussione e condivisione tra maggioranza e opposizione, relativo all'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti e quello relativo alla realizzazione di una rotatoria per aumentare la sicurezza degli automobilisti sulla strada provinciale Francavilla-Ceglie.