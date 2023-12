Sfida alla vetrina più bella: Comune lancia contest natalizio fra i commercianti

BRINDISI - La giunta comunale di Brindisi, in linea con la proposta avanzata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, ha approvato stamani (venerdì 1 dicembre) l'indizione di un concorso che premierà l'allestimento natalizio più bello effettuato dagli esercenti di Brindisi.

Il contest, così come pensato e creato dai consiglieri di FdI, denominato "Natale in Vetrina 2023", nasce con lo scopo di incrementare l'attrattività della città durante il prossimo periodo di festività e quindi il numero di visitatori anche grazie al coinvolgimento attivo della cittadinanza e delle attività commerciali, “con la convinzione - si legge in una nota del gruppo consiliare di FdI - che anche questa volta gli esercenti di Brindisi garantiranno prodotti di altissima qualità”.

Due giurie, una social (popolare) tramite like ai report fotografici che saranno pubblicati sulla pagina facebook del Comune di Brindisi e una tecnica composta dal sindaco, e due referenti di Confesercenti e Confcommercio. Questa ultima assegnerà il punteggio secondo cinque criteri: rispetto della tradizione, valore artistico, illuminazione natalizia outdoor, eleganza e creatività. La giuria popolare esprimerà un gradimento soggettivo.

Al primo classificato un premio in denaro pari a 1000 euro, mentre al secondo 600 euro e a scendere fino al quinto posto.

L'iscrizione al concorso è gratuita ma sarà opportuno scaricare, compilare e inviare entro il 10 dicembre il modulo all' indirizzo pec del Comune di Brindisi: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

A breve saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di Brindisi il Regolamento completo e il modula per la domanda di iscrizione.