Caso costi e parquet danneggiato: tre contestazioni agli organizzatori di "Battiti"

BRINDISI – Al “caso” riguardante l’entità di finanziamento, si aggiungono anche i danni riportati dal parquet sul lungomare Regina Margherita. L’amministrazione comunale di Brindisi ha mosso tre contestazioni alla Fono Vipi Italia Spa, società organizzatrice dell’evento “Road to Battiti” che si è svolto sabato scorso (11 maggio) fra piazza San Teodoro (area antistante palazzo Montenegro) e la scalinata Virgilio, dove Emma Marrone si è esibita in due brani del suo repertorio.

La giunta comunale di Brindisi ha stanziato per la manifestazione una somma pari a 30.500 euro (25mila euro al netto dell’Iva): più del doppio rispetto a quanto stanziato, per lo stesso tipo di manifestazione, dai Comuni di Ostuni (12mila euro, di cui 2mila di Iva) e Foggia (14.640 euro, di cui oltre 2mila di Iva). Alla luce di tale discrepanza, il sindaco Marchionna ha convocato per la mattinata odierna i rappresentanti della Fono Vipi. Questi si sono incontrati con la struttura tecnica del Comune, in presenza degli assessori Daniela Maglie (affari legali), Ernestina Sicilia (Pubblica istruzione) e Luciano Loiacono (Attività produttive).

“Rispetto alle criticità emerse durante la registrazione musicale, sabato 11 maggio, dell’esibizione della cantante Emma Marrone – si legge in una nota dell’amministrazione comunale - il Comune ha rilevato: i danni procurati alla pedana in legno di via Lungomare Regina Margherita dal truck della manifestazione, con l’obbligo di ripristino; la precarietà delle misure di sicurezza, perché autocertificata la dimensione ridotta dell’evento; la poca chiarezza dell’entità del contributo economico comunale, stante la diversità rispetto ad altre realtà pugliesi”.

“La società - si legge ancora nel comunicato - ha preso atto delle rimostranze, riservandosi i chiarimenti e le iniziative necessarie, al recepimento della documentazione comunale. Il Comune si è riservato le proprie determinazioni all’esito del procedimento di contestazione, rimanendo nel frattempo sospeso ogni pagamento delle prestazioni”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui