"Contro l'autonomia differenziata e in difesa dell'Italia unita e del Sud": l'evento

BRINDISI - Domenica 14 Luglio, dalle 18:30, a Brindisi, in piazza della Vittoria, si terrà un evento pubblico organizzato dal Movimento 5 Stelle, "in difesa dell'Unita nazionale e dei diritti dell'Italia e del Sud in Europa", si legge in una nota del M5S. All'evento, organizzato dal gruppo territoriale di Brindisi, saranno presenti il senatore Mario Turco, il deputato Leonardo Donno, la deputata Patty L'Aabbate, gli europarlamentari Pasquale Tridico e Valentina Palmisano, il capogruppo al Comune di Brindisi Roberto Fusco, il coordinatore provinciale Salvatore Giuliano e il rappresentante del gruppo territoriale di Brindisi Ruggiero Valzano.

Prosegue la nota: "Sarà questa l'occasione per ringraziare la città di Brindisi per la bella affermazione del Movimento ottenuta nelle scorse elezioni per il parlamento europeo, col risultato del 21,10 per cento di consensi, ma sarà anche un momento di confronto con la cittadinanza su temi attuali come lo scellerato progetto sull'autonomia differenziata e sulla totale assenza da parte del Governo Meloni di politiche di difesa dell'Italia e del Sud anche in Europa. Dobbiamo reagire tutti insieme da cittadini, da italiani".

Il M5S lancia un appello agli elettori: "Basta con l'astensione. Solo con la partecipazione tutti i giorni ai problemi della comunità ed esercitando il diritto di voto si possono difendere gli interessi delle nostre comunità, locali, regionali e nazionali. Per questo vi aspettiamo numerosi: portate con voi le nostre bandiere M5S e il nostro tricolore. Non ci fermeranno certo con calci e pugni in Aula a Montecitorio, difenderemo il tricolore e l'Unità del Paese nelle istituzioni e nelle piazze", concludono, riferendosi all'aggressione subita dal deputato Donno alla Camera il mese scorso.