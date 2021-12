Nuovo consiglio provinciale di Brindisi: martedì la prima seduta

BRINDISI - Il presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, ha convocato il consiglio provinciale di Brindisi, presso la sala consiliare dell’ente, in via ordinaria, in seduta di prima convocazione, per il giorno lunedì 27 dicembre 2021, alle ore 10,00 e, in seduta di seconda convocazione, per il giorno martedì 28 dicembre 2021, alle ore 10,00, per l’esame dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno: convalida dei Consiglieri Provinciali eletti a seguito della consultazione elettorale di secondo grado per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Brindisi, svoltasi sabato 18 dicembre 2021; piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della Provincia di Brindisi, art. 20 d.lgs 175/2016.