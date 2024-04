Costituito il Gruppo territoriale Carovigno del Movimento 5 Stelle

CAROVIGNO - Concluso l'iter per la costituzione del Gruppo territoriale Carovigno del Movimento 5Stelle. La prima assemblea, costituita da 21 attivisti sui 30 che attualmente compongono il gruppo, si è svolta il 15 aprile scorso e si è tenuta alla presenza del coordinatore provinciale di Brindisi, già sottosegretario all'Istruzione, Salvatore Giuliano, del presidente del consiglio comunale di Ostuni, già deputato della Repubblica, onorevole Valentina Palmisano e dell’ex consigliere comunale Salvatore Ancora.

L'ordine del giorno prevedeva l'elezione del rappresentante del Gruppo Territoriale. Lo spoglio delle schede di votazione ha sancito l'elezione all'unanimità di Vito Fedele, attivista storico del MoVimento 5 Stelle carovignese. Salvatore Giuliano, presenziando alla piccola cerimonia che ha fatto seguito all'elezione, si è complimentato con gli attivisti del Movimento per la numerosa presenza e per la scelta del rappresentante del Gruppo Territoriale.

“Questo è il terzo Gruppo territoriale a costituirsi nella nostra provincia dopo quelli di Brindisi e Ostuni. Procederemo nelle prossime settimane a costituire anche il gruppo di Francavilla Fontana” ha asserito il coordinatore provinciale M5S. L'onorevole Valentina Palmisano ha condiviso il procedimento di costituzione del gruppo mostrando grande soddisfazione per l'elezione di Vito Fedele a rappresentate cittadino del Movimento 5 Stelle. In questo modo si consolida un gruppo già attivo e numeroso che tanto potrà fare per Carovigno.

L'ex consigliere comunale Salvatore Ancora ha espresso la propria soddisfazione per l'obbiettivo raggiunto dal Gruppo di Carovigno, da sempre impegnato nella difesa dei diritti dei cittadini e si è detto certo che questo atto formale sarà il punto di partenza per consegnare alla cittadinanza un gruppo ancora più forte, coeso e convinto dei propri ideali.

Il rappresentante eletto, Vito Fedele, attivista da più di 10 anni, ha dichiarato: “Sono felice della fiducia espressa dal nostro gruppo di attivisti e per la numerosa partecipazione alle votazioni; ringrazio in particolar modo Salvatore Ancora per l’importante contributo che continua a dare al gruppo da oltre 10 anni. Lavoreremo insieme come sempre uniti verso un unico obbiettivo: il benessere dei nostri concittadini".

Il Movimento 5 stelle a Carovigno nelle prossime settimane continuerà la propria organizzazione interna voluta da Giuseppe Conte, con la nomina del vice.

