Brindisi, fibrillazioni nella maggioranza: convocato un nuovo vertice in serata

BRINDISI – Il sindaco Marchionna incontrerà i capigruppo consiliari e i segretari di partito. Il nuovo vertice di maggioranza si svolgerà alle ore 18 di oggi (mercoledì 26 giugno). Sarà decisivo nella risoluzione della crisi che si è aperta un paio di settimane fa? La risposta arriverà in serata.

La puntata precedente risale a sabato scorso (22 giugno) quando il sindaco, a seguito della richiesta di revoca delle deleghe formalizzata da 19 consiglieri di centrodestra su 21, ha invitato i partiti a proporre i loro nomi per la giunta, lasciando invariati gli attuali rapporti di forza: tre assessori a Forza Italia; due, fra cui il vicesindaco, a Fratelli d’Italia; uno a testa per Lega, Casa dei Moderati, lista Marchionna sindaco, Azione; presidenza del consiglio comunale al Partito Repubblicano.

Da quanto filtrato, però, alcuni partiti potrebbero non formalizzare alcune proposta. Questo allontanerebbe la fine della crisi, aprendo vari scenarI. avanti a tempo con l’attuale giunta?; Nomina di un esecutivo di tecnici?; Dimissioni del sindaco?

Pare ormai assodato che le criticità maggiori si registrino fra le file di Fratelli d’Italia e di Forza Italia. Nei due partiti di maggioranza vi sarebbe uno scollamento fra i gruppi consiliari e le rispettive segreterie, oltre a divergenze anche all’interno degli stessi gruppi. Basti pensare che gli unici consiglieri a non firmare la proposta di revoca delle deleghe militano entrambi nel gruppo di FdI, forze di cinque componenti (escluso Roberto Quarta, eletto in Fratelli d’Italia, ma sottoposto a procedura di sospensione).

Di certo questa fase di stallo non potrà protrarsi ancora a lungo, perché, al di là delle questioni politiche, la vera crisi è quella che affligge l’economia brindisina, fra licenziamenti, lavoratori in cassa integrazione e le incognite legate alla dismissione della centrale Enel di Cerano. E a breve dovrà approdare in consiglio comunale il piano di salvataggio della Brindisi Multiservizi, i cui dipendenti, stamattina, sono stati accolti da Marchionna.

