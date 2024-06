Fibrillazioni nella maggioranza: vertice interlocutorio, lo stallo continua

BRINDISI – Lo stallo non si sblocca. E’ stato interlocutorio il vertice di maggioranza che nella serata di oggi (mercoledì 26 giugno) si è svolto presso la sede di Forza Italia, in via De’ Terribile. Il sindaco Giuseppe Marchionna ha incontrato nuovamente i capigruppo consiliari e i segretari cittadini e provinciali del centrodestra. Ci si aspettava che i partiti formalizzassero le loro proposte per la “nuova giunta”, ma così non è stato.

Alcuni partiti, da quanto appreso, hanno chiesto almeno altre 24 ore di tempo per trovare la quadra al loro interno. Nella giornata di domani si dovrebbero svolgere delle riunioni fra consiglieri e comunali dei singoli partiti (o perlomeno una parte di essi). Per venerdì è previsto un incontro fra il sindaco e i 19 consiglieri di maggioranza che la scorsa settimana hanno formalizzato la proposta di azzerare le deleghe assessorili. Solo in due non hanno firmato quel documento e sono entrambi del gruppo di Fratelli d’Italia. Si tratta della capogruppo Maria Lucia Vantaggiato e del segretario cittadino Cesare Mevoli.

La puntata precedente risale a sabato scorso (22 giugno) quando il sindaco, a seguito della richiesta di revoca delle deleghe formalizzata dai 19, ha invitato i partiti a proporre i loro nomi per la giunta, lasciando invariati gli attuali rapporti di forza: tre assessori a Forza Italia; due, fra cui il vicesindaco, a Fratelli d’Italia; uno a testa per Lega, Casa dei Moderati, lista Marchionna sindaco, Azione; presidenza del consiglio comunale al Partito Repubblicano.

Ma che scenari si potrebbero aprire, se non si troverà un'intesa neanche entro questa settimana? Gli scenari sono diversi_ Avanti a tempo con l’attuale giunta?; Nomina di un esecutivo di tecnici?; Dimissioni del sindaco? Scissione all'interno dei partiti, con nascita di un gruppo autonomo? Difficile azzardare previsioni.

Pare ormai assodato che le criticità maggiori si registrino fra le file di Fratelli d’Italia e di Forza Italia. Nei due partiti di maggioranza vi sarebbe uno scollamento fra i gruppi consiliari e le rispettive segreterie, oltre a divergenze anche all’interno degli stessi gruppi. Basti pensare che gli unici consiglieri a non firmare la proposta di revoca delle deleghe sono due dei cinque componenti del gruppo di Fdi (escluso Roberto Quarta, eletto in Fratelli d’Italia, ma sottoposto a procedura di sospensione).

Di certo questa impasse non potrà protrarsi ancora a lungo. Non va dimenticato che al di là delle questioni politiche, la vera crisi è quella che affligge l’economia brindisina, fra licenziamenti, lavoratori in cassa integrazione e le incognite legate alla dismissione della centrale Enel di Cerano. E a breve dovrà approdare in consiglio comunale il piano di salvataggio della Brindisi Multiservizi, i cui dipendenti, stamattina, sono stati accolti da Marchionna.

