Crisi Brindisi Multiservizi: “Si assumano senza indugio le iniziative necessarie”

BRINDISI - “La situazione ai sensi dell'articolo 3 del Codice della crisi di impresa denota uno stato di crisi e impone di assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”. La relazione sugli indicatori del codice di crisi del revisore dei conti della Brindisi Multiservizi, il commercialista Vincenzo Di Giulio, certifica una realtà ben nota da tempo. La società in house del comune di Brindisi è in sofferenza e si dovrà intervenire celermente per evitare che anche il 2024 si chiuda in rosso, dopo la “notevole perdita” (parole del sindaco Marchionna) accumulata nel 2023. In caso contrario si dovrebbe procedere, come previsto dalla legge, allo scioglimento dell’azienda.

L’esercizio 2023 fa registrare un passivo pari a 1.975.663 euro. Lo attesta la bozza di rendiconto che stamattina è stata consegnata al consiglio comunale, nel corso della conferenza dei capigruppo convocata per calendarizzare i prossimi appuntamenti istituzionali dedicati alla partecipata. L’incontro è stato presieduto dal presidente dell’assise, Gabriele Antonino, affiancato da Marchionna.

I prossimi appuntamenti

La “road map” per il salvataggio della Multiservizi è così scandita: venerdì pomeriggio (10 maggio) si svolgerà una nuova seduta della capigruppo allargata all’amministratore unico della Bms, Gianvito Morelli, e ai componenti della commissione consiliare Bilancio, per l’analisi del bilancio; nei giorni successivi sarà convocata la governance della società; il 21 maggio, il rendiconto e il piano industriale dovrebbero approdare in consiglio comunale, per l’approvazione definitiva.

Il piano della sosta è stato scorporato dalla bozza del piano triennale presentata lo scorso febbraio dall’amministratore. Il documento sarà discusso la settimana prossima dalla giunta comunale. Da quanto appreso, le tariffe saranno rimodulate al ribasso.

Perdita da "coprire"

Nella nota allegata al bilancio, l’amministratore Morelli propone al socio unico (ossia il Comune di Brindisi) di coprire la perdita di quasi 2 milioni dell’esercizio 2023 “mediante versamenti in denaro” e quella di 617.811 euro dell’esercizio 2022, oltra alla “contestuale ricostituzione del capitale sociale”. “Tale proposta - scrive Morelli - si basa sulla necessità di ripristinare l’equilibrio patrimoniale e di immettere liquidità nelle casse sociali da destinare all’assolvimento delle obbligazioni pecuniarie, nella prospettiva del riequilibrio economico della Società e della continuità aziendale”.

Che il quadro sia tutt’altro che roseo lo si evince anche dalla relazione del revisore dei conti. “Dall'esame dei segnali che denotano uno stato di difficolta e/o di crisi- scrive il professionista - risulta che due indicatori hanno superato le soglie e due indicatori presentano valori degni di attenzione oltre al Patrimonio netto negativo. La situazione ai sensi dell'art. 3 del Codice della crisi di impresa denota uno stato di crisi e impone di assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”.

Marchionna: "Necessario chiudere 2024 almeno in pareccio"

Tali iniziative potrebbero comportare il ricorso agli ammortizzatori sociali, nei confronti dei dipendenti della partecipata. “Il piano industriale che stiamo approntando – afferma Marchionna – dovrà affrontare una serie di nodi che in primis devono garantire la necessità il 2024 venga chiuso in pareggio. Da questo punto di vista sarà probabilmente (sottolineo questo termine) necessario qualche sacrificio anche da parte dei lavoratori per un recupero di efficienza e una capacità di equilibrio economico finanziario che renda sostenibile l’azienda”.

