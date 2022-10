Sanità: "Situazione grave in Puglia e nel Brindisino, ministero invii un'ispezione"

“Un’ispezione del Ministero della Salute sulla conduzione della sanità pubblica in questa provincia e, più in generale, in Puglia”. Questa la richiesta avanzata dal deputato Mauro D’Attis (Forza Italia) a seguito della denuncia sulla situazione di grave difficoltà in cui versano i Pronto soccorso della provincia di Brindisi fatta pubblicamente dal presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Brindisi, Arturo Oliva.

“Nei pronto soccorso - rimarca D’Attis - il personale medico è decisamente carente e i tentativi della Asl di mettere a disposizione nuove unità lavorative sono risultati insufficienti ed inefficaci. A Brindisi sono rimasti in servizio solo tre medici a cui si aggiungono neolaureati senza specializzazioni e due medici generici pensionati che hanno 72 anni”.

“A Francavilla Fontana - prosegue D’Attis- uno dei tre medici in servizio andrà a giorni in pensione e per garantire i turni è stato deciso di trasferire personale dai reparti di Medicina Interna e di Chirurgia Generale”. “Ad Ostuni, invece – dichiara ancora il parlamentare - nel pronto soccorso è rimasto in servizio un solo medico in organico”.

A detta di D’Attis “le risposte fornite dalla direzione della Asl sono desolanti: si percepisce una sostanziale incapacità di affrontare una situazione così grave”. “La Regione Puglia, a sua volta – prosegue il deputato - minimizza il problema, tentando di derubricarlo”. “Un motivo in più - conclude - per sollecitare un’ispezione del Ministero della Salute sulla conduzione della sanità pubblica in questa provincia e, più in generale, in Puglia”.