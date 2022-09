Movimento 5 stelle primo partito anche a Brindisi e in provincia

BRINDISI – Il Movimento 5 Stelle primo partito sia in provincia di Brindisi che nel Comune capoluogo. Sulla stessa falsa riga di quanto accaduto anche a livello regionale, i pentastellati, nel Brindisino, hanno ottenuto un dato di gran lunga superiore a quello nazionale, dove si attestano al di sopra del14 percento.

I collegi uninominali

In provincia di Brindisi, alla Camera, i pentastellati hanno ottenuto il 29,35 percento delle preferenze. Nel capoluogo hanno addirittura sfondato la soglia del 35 percento. Basti pensare che nel collegio uninominale Camera, sempre per quel che riguarda le sezioni scrutinate nella città di Brindisi, il candidato M5s, il preside Salvatore Giuliano, ha ottenuto 13.249 preferenze, mentre Mauro D’Attis, deputato uscente e coordinatore regionale di Forza Itala, ne ha conquistate 13.186. Ma nel computo dei consensi ottenuti a livello provinciale, D’Attis ha prevalso nel collegio, con 72.881 preferenze rispetto alle 48.514 di Giuliano, guadagnandosi la ricandidatura alla Camera. La vicesindaco Elena Tiziana Brigante, candidata del centrosinistra, ha ottenuto 31.442 voti nel collegio provinciale (19,2 percento) e 6.793 preferenze in città. Antonietta Curlo, di Fasano, candidata per il terzo polo, è stata votata da 6.539 persone nel collegio (3,96). Per Giancarlo Scalone (Unione popolare con De Magistris), 1833 voti (1,11 percento).

Nel collegio uninominale senato non passano inosservati i 13.671 voti ottenuti dall’avvocato Roberto Fusco (Movimento 5 stelle), che almeno in città si è imposto sulla candidata all’uninominale Brindisi-Taranto del centrodestra, Vita Maria Nocco (12.564 preferenze), che ha però prevalso a livello collegiale (165.901 voti rispetto ai 117.190 di Fusco). Il sindacalista Angelo Leo (Unione Popolare con De Magistris) si ferma all'1 percento con 3.884 preferenze nel collegio, di cui 376 nella città di Brindisi.

I dati in provincia

Nel Brindisino il secondo partito è Fratelli D’Italia, che alla camera ottiene il 22,90. Negativo il risultato del Partito democratico, che si ferma al 13,93, poco al di sopra del 13,79 ottenuto da Forza Italia. Delude la Lega, che con il 6,93 va al di sotto del già deludente risultato nazionale. Modesto anche il risultato del terzo polo (Italia viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda) che strappa il 3,96. Questi gli altri risultati in provincia: Verdi e Sinistra, 2,62; + Europa 1,76; Impegno civico (Luigi Di Maio) 0,72; Italexit 1,38; Unione Popolare con De Magistris 1,11; Italia Sovrana e popolare (Marzo Rizzo) 1,10.

I dati in città

Per quanto riguarda il capoluogo, i dati di queste elezioni politiche vanno letti anche in vista delle elezioni amministrative in programma fra la primavera e l’estate 2023. A tal proposito l’ottimo risultato del Movimento 5 stelle (oltre 35 percento alla Camera, più del 38 percento al senato) potrebbe preludere a un’ipotesi di alleanza con il centrosinistra, fra le cui fila il Pd ha conseguito un modesto 13,67. Per quanto riguarda il centrodestra, invece, Fdi, primo partito cittadino con 17,47, potrebbe puntare e esprimere il candidato sindaco di coalizione, anche se Forza Italia, al 14,35, è staccata di appena tre punti. Molto più indietro, invece, la Lega, ferma al 5,42.

Questi gli altri risultati: Terzo polo 3,82; Verdi e sinistra 1,41; Italexit 1,30; Unione popolare con De Magistris 1,10; Italia sovrana e popolare 1,09; Impegno Civico 0,73.