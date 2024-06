Elezioni europee: Fratelli d'Italia primo partito in provincia, il Pd primeggia a Brindisi

BRINDISI – Fratelli d’Italia è il primo partito in provincia di Brindisi. Il Pd primeggia nel capoluogo, con un lieve vantaggio su FdI. I dati provinciali delle elezioni europee non si discostano di molto da quelli nazionali, con una sostanziale differenza. Mentre a livello nazionale non raggiunge neanche il 10 percento, il Movimento 5 stelle, in provincia, è il terzo partito, con il 15,57 percento. Non a caso è la pentastellata Valentina Palmisano, l'unica candidata del territorio eletta. Nel Brindisino l’affluenza al 39,53 percento, ancora al di sotto del già modestissimo 49,69 registrato in Italia.

Il panorama nazionale e internazionale

Il quadro nazionale premia Giorgia Meloni, che conquista oltre 2 milioni di preferenze, trascinando Fratelli d’Italia, di gran lunga il primo partito, al 28,8 percento. Esce vincitrice dalla tornata elettorale anche Elly Schlein, che fa crescere il Pd al 24 percento. Il vero sconfitto è il Movimento 5 stelle, che perde consensi rispetto alle Politiche, fermandosi al 9,8 percento, agganciato da Forza Italia. Non esaltante il 9,1 percento ottenuto dalla lega. Molto bene Alleanza Sinistra – Verdi, che ottiene il 6,6 percento, staccando il pass per l’europarlamento.

L’andamento nazionale è sostanzialmente in linea con quello europeo, che registra una forte crescita delle destre. La maggioranza guidata da Ursula von der Leyen, però, regge l’onda d’urto dei movimenti euroscettici. Esce con le ossa rotte Macron. Il premier francese, superato dalla Le Pen, ha annunciato lo scioglimento dell’Assemblea nazionale (il parlamento francese) e l’indizione di nuove elezioni entro fine giugno. Si è dimesso anche il presidente belga.

Le liste più votate in provincia e in città

Tornando al territorio, Fratelli d’Italia, come detto, si attesta come primo partito della provincia, con il 28,8 percento. Il Pd lo segue di circa un punto percentuale (27,06). Poi il Movimento 5 stelle (15,57) e Forza Italia – Noi moderati Ppe (11,54). La Lega su ferma al 6,54 percento. L’Alleanza Verdi e sinistra non va oltre il 3,56.

I democratici, come già accaduto in occasione delle amministrative di un anno fa, si confermano primo partito del capoluogo, con il 24,83, quasi a pari merito con Fratelli d’Italia (24,36). Molto positivo il risultato del Movimento 5 stelle, che ottiene il 21,1 percento. Più staccati Forza Italia – Noi moderati Ppe (10.62) e lega (6,56). Alleanza Verdi e sinistra ottiene il 4,69.

I dati Comune per Comune

Provincia di Brindisi: Elettori: 322.820, Votanti: 127.657 (39,54%), Schede nulle: 4.288; Schede bianche: 3.912; Schede contestate: 17.

Fratelli d’Italia 33.777 (28,28%), Partito Democratico 32.326 (27,06%), Movimento 5 Stelle 18.592 (15,57%), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe 13.787 (11,54%), Lega Salvini Premier 7.811 (6,54%), Alleanza Verdi e Sinistra 4.252 (3,56%), Stati Uniti d’Europa 3.263 (2,73%), Azione – Siamo Europei 1.940 (1,62%), Pace Terra Dignità 1.766 (1,48%), Libertà 1.112 (0,93%), Partito Animalista – Italexit per l’Italia 583 (0,49%), Alternativa Popolare 231 (0,19%).

Brindisi: Elettori: 69.605 | Votanti: 22.994 (33,03%) | Schede nulle: 448 Schede bianche: 124 Schede contestate: 1

Partito Democratico 5.568 (24,83%), Fratelli D’italia 5.461 (24,36%), Movimento 5 Stelle 4.731 (21,10%), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe

2.380 (10,62%), Lega Salvini Premier, 1.470 (6,56%), Alleanza Verdi e Sinistra 1.052 (4,69%), Stati Uniti d’Europa 563 (2,51%), Azione – Siamo Europei 490 (2,19%), Pace Terra Dignità 409 (1,82%), Libertà 184 (0,82%), Partito Animalista – Italexit Per L’italia 76 (0,34%), Alternativa Popolare 37 (0,17%)

Carovigno: Elettori: 13.923 | Votanti: 4.583 (32,92%) | Schede nulle: 139 Schede bianche: 40 Schede contestate: 0

Partito Democratico 1.47, (33,45%), Fratelli d’Italia 1.237 (28,09%), Lega Salvini Premier 532 (12,08%), Movimento 5 Stelle 498 (11,31%), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe 215 (4,88%), Stati Uniti d’Europa, 146 (3,32%), Alleanza Verdi E Sinistra 108 (2,45%), Libertà 77 (1,75%), Pace Terra Dignità 54 (1,23%), Azione – Siamo Europei 49 (1,11%), Partito Animalista – Italexit Per L’italia 13 (0,30%), Alternativa Popolare 2 (0,05%)

Ceglie Messapica: Elettori: 16.029 | Votanti: 5.404 (33,71%) | Schede Nulle: 203 Schede Bianche: 59 Schede Contestate: 0

Fratelli d’Italia 2.249 (43,74%), Partito Democratico 1.106 (21,51%), Movimento 5 Stelle 538 (10,46%), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe 436 (8,48%), Lega Salvini Premier 257 (5,00%), Alleanza Verdi e Sinistra 186 (3,62%), Azione – Siamo Europei 104 (2,02%), Stati Uniti d’Europa 102 (1,98%), Pace Terra Dignità 98 (1,91%), Libertà 49 (0,95%), Partito Animalista – Italexit per l’Italia 12 (0,23%), Alternativa Popolare 5 (0,10%)

Cellino San Marco: Elettori: 5.208 | Votanti: 1.661 (31,89%) | Schede nulle: 63 Schede bianche: 23 Schede contestate: 0

Partito democratico 503 (31,94%), Fratelli d’italia 421 (26,73%), Movimento 5 stelle 271 17,21%), Forza italia – noi moderati – ppe 98 (6,22%), Stati uniti d’europa 87 (5,52%), Lega salvini premier 81 (5,14%), Alleanza verdi e sinistra 45 (2,86%), Azione – siamo europei 26 (1,65%), Pace terra dignità 21 (1,33%), Libertà 13 (0,83%), Partito animalista – Italexit per l’Italia 8 (0,51%), Alternativa popolare 1 (0,06%)

Cisternino: Elettori: 10.361 | Votanti: 4.522 (43,64%) | Schede Nulle: 140 Schede Bianche: 56 Schede Contestate: 1

Partito Democratico 1.380 (31,91%), Fratelli D’italia 985 (22,77%), Lega Salvini Premier 460 (10,64%), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe

441 (10,20%), Movimento 5 Stelle 388 (8,97%), Stati Uniti D’europa 199 (4,60%), Azione – Siamo Europei 181 (4,18%), Alleanza Verdi E Sinistra 173 (4,00%), Pace Terra Dignità 71 (1,64%), Libertà 18 (0,42%), Partito Animalista – Italexit Per L’italia 18 (0,42%), Alternativa Popolare 11 (0,25%)

Erchie: Elettori: 7.068 | Votanti: 5.438 (76,94%) | Schede nulle: 341 Schede bianche: 694 Schede contestate: 0

Fratelli D’italia 1.451 (32,95%), Partito Democratico 1.047 (23,78%), Movimento 5 Stelle 631 (14,33%), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe 603 (13,70%), Lega Salvini Premier 242 (5,50%), Alleanza Verdi E Sinistra 118 (2,68%), Stati Uniti D’europa 74 (1,68%), Liberta’ 73 (1,66%), Partito Animalista – Italexit Per L’italia 61 (1,39%), Pace Terra Dignita’ 44 (1,00%), Azione – Siamo Europei 39 (0,89%), Alternativa Popolare 20 (0,45%)

Fasano: Elettori: 33.761 | Votanti: 13.763 (40,77%) | Schede Nulle: 344 Schede Bianche: 125 Schede Contestate: 1

Forza Italia – Noi Moderati – Ppe 4.657 (35,03%), Partito Democratico 3.265 (24,56%), Fratelli D’italia 2.374 (17,86%), Movimento 5 Stelle 1.033 (7,77%), Lega Salvini Premier 981 (7,38%), Alleanza Verdi E Sinistra 410 (3,08%), Stati Uniti d’Europa 209 (1,57%), Pace Terra Dignità 127 (0,96%), Azione – Siamo Europei 109 (0,82%), Libertà 73 (0,55%), Partito Animalista – Italexit Per L’italia 40 (0,30%), Alternativa Popolare 15 (0,11%)

Francavilla Fontana: Elettori: 29.348 | Votanti: 9.254 (31,53%) | Schede Nulle: 240 Schede Bianche: 120

Fratelli D’italia 3.036 (34,14%), Partito Democratico 2.634 (29,62%), Movimento 5 Stelle 1.367 (15,37%), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe 673 (7,57%), Lega Salvini Premier 363 (4,08%), Alleanza Verdi E Sinistra 263 (2,96%), Azione – Siamo Europei 159 (1,79%), Stati Uniti D’europa 154 (1,73%), Pace Terra Dignita’ 124 (1,39%), Liberta’ 85 (0,96%), Partito Animalista – Italexit Per L’italia 20 (0,22%), Alternativa Popolare 16 (0,18%)

Latiano: Elettori: 11.458 | Votanti: 3.862 (33,71%) | Schede Nulle: 147 Schede Bianche: 44 Schede Contestate: 0

Fratelli D’italia 1.291 (35,17%), Partito Democratico 902 (24,57%), Movimento 5 Stelle 646 (17,60%), Alleanza Verdi E Sinistra 222 (6,05%), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe 186 (5,07%), Lega Salvini Premier 155 (4,22%), Stati Uniti D’europa 103 (2,81%), Pace Terra Dignita’ 54 (1,47%), Azione – Siamo Europei 43 1,17%), Liberta’ 39 (1,06%), Partito Animalista – Italexit Per L’italia 21 (0,57%), Alternativa Popolare 9 (0,25%)

Mesagne: Elettori: 22.610 | Votanti: 15.266 (67,52%) | Schede Nulle: 743 Schede Bianche: 1.613 schede Contestate: 0

Partito Democratico 4.240 (32,84%), Fratelli D’italia 3.542 (27,44%), Movimento 5 Stelle 2.222 (17,21%), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe 870 (6,74%), Lega Salvini Premier 675 (5,23%), Alleanza Verdi e Sinistra 465 (3,60%), Stati Uniti D’europa 218 (1,69%), Pace Terra Dignita’ 190 (1,47%), Azione – Siamo Europei 172 (1,33%), Liberta’ 140 (1,08%), Partito Animalista – Italexit Per L’italia 116 (0,90%), Alternativa Popolare 60 (0,46%).

Oria: Elettori: 12.331 | Votanti: 4.703 (38,14%) | Schede nulle: 170 Schede bianche: 74 Schede contestate: 0

Fratelli d’Italia 2.272 (50,95%), Partito Democratico 724 (16,24%), Movimento 5 Stelle 505 (11,33%), Lega Salvini Premier 367 (8,23%), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe 154 (3,45%), Azione – Siamo Europei 150 (3,36%), Alleanza Verdi E Sinistra 108 (2,42%), Stati Uniti d’Europa 102 (2,29%), Pace Terra Dignità 41 (0,92%), Partito Animalista – Italexit Per L’italia 18 (0,40%), Libertà 13 (0,29%), Alternativa Popolare 5 (0,11%)

Ostuni: Elettori: 25.509 | Votanti: 10.121 (39,68%) | Schede nulle: 214 Schede bianche: 70 Schede contestate: 0

Partito Democratico 3.056 (31,07%), Fratelli D’italia 2.339 (23,78%), Movimento 5 Stelle 1.817 (18,47%), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe 761 (7,74%), Stati Uniti D’europa 715 (7,27%), Lega Salvini Premier 467 (4,75%), Alleanza Verdi E Sinistra 331 (3,36%), Azione – Siamo Europei 140 (1,42%), Pace Terra Dignita’ 127 (1,29%), Libertà 53 (0,54%), Partito Animalista – Italexit Per L’italia 22 (0,22%), Alternativa Popolare 9 (0,09%)

San Donaci: Elettori: 5.188 | Votanti: 1.756 (33,85%) | Schede Nulle: 56 Schede Bianche: 23 Schede Contestate: 0

Partito Democratico 631 (37,63%), Fratelli D’italia 320 (19,08%), Movimento 5 Stelle 242 (14,43%), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe 234 (13,95%), Alleanza Verdi E Sinistra 70 (4,17%), Stati Uniti d’Europa 68(4,05%), Lega Salvini Premier 59 (3,52%), Pace Terra Dignità 21 (1,25%), Azione – Siamo Europei 20 (1,19%), Partito Animalista – Italexit Per L’italia 6 (0,36%), Libertà 5 (0,30%), Alternativa Popolare 1 (0,06%)

San Michele Salentino: Elettori: 5.135 | Votanti: 2.225 (43,33%) | Schede Nulle: 89 Schede Bianche: 37 Schede Contestate: 0

Partito Democratico 703 (33,49%), Fratelli D’italia 646 (30,78%), Lega Salvini Premier 277 (13,20%), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe 174 (8,29%), Movimento 5 Stelle 163 (7,77%), Stati Uniti D’europa 33 (1,57%), Pace Terra Dignita’ 30 (1,43%), Alleanza Verdi E Sinistra 26 (1,24%), Liberta’ 20 (0,95%), Azione – Siamo Europei 17 (0,81%), Partito Animalista – Italexit Per L’italia 6 (0,29%), Alternativa Popolare 4 (0,19%)

San Pancrazio Salentino: Elettori: 8.017 | Votanti: 3.035 (37,86%) | Schede Nulle: 127 Schede Bianche: 28 Schede Contestate: 14

Partito Democratico 1.058 (36,92%), Fratelli D’italia 642 (22,40%), Movimento 5 Stelle 514 (17,93%), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe 251 (8,76%), Alleanza Verdi E Sinistra 138 (4,82%), Lega Salvini Premier 104 (3,63%), Pace Terra Dignita’ 47 (1,64%), Stati Uniti D’europa 38 (1,33%), Azione – Siamo Europei 36 (1,26%), Liberta’ 24 (0,84%), Partito Animalista – Italexit Per L’italia 13 (0,45%), Alternativa Popolare 1 (0,03%)

San Pietro Vernotico: Elettori: 11.112 | Votanti: 3.397 (30,57%) | Schede Nulle: 102 Schede Bianche: 20 Schede Contestate: 0

Fratelli D’italia 991 (30,26%), Partito Democratico 984 (30,05%), Movimento 5 Stelle 519 (15,85%), Lega Salvini Premier 274 (8,37%), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe 211 (6,44%), Alleanza Verdi E Sinistra 93 (2,84%), Stati Uniti D’europa 67 (2,05%), Azione – Siamo Europei 50 (1,53%), Pace Terra Dignita’ 43 (1,31%), Liberta’ 20 (0,61%), Partito Animalista – Italexit Per L’italia 19 (0,58%), Alternativa Popolare 4 (0,12%).

San Vito dei Normanni: Elettori: 15.637 | Votanti: 5.684 (36,35%) | Schede Nulle: 183 Schede Bianche: 61 Schede Contestate: 0

Fratelli d’Italia 1.935 (35,57%), Partito Democratico 1.333 (24,50%), Movimento 5 Stelle 686 (12,61%), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe 538 (9,89%), Lega Salvini Premier 312 (5,74%), Alleanza Verdi E Sinistra 186 (3,42%), Stati Uniti d’Europa 178 (3,27%), Azione – Siamo Europei 82 (1,51%), Libertà 80 (1,47%), Pace Terra Dignità 78 (1,43%), Partito Animalista – Italexit Per L’italia 27 (0,50%), Alternativa Popolare 5 (0,09%)

Torchiarolo: Elettori: 4.534 | Votanti: 1.543 (34,03%) | Schede Nulle: 52 Schede Bianche: 15 Schede Contestate: 0

Fratelli D’italia 426 (28,86%), Partito Democratico 309 (20,93%), Movimento 5 Stelle 260 (17,62%), Lega Salvini Premier 233 (15,79%), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe 87 (5,89%), Libertà 60 (4,07%), Alleanza Verdi e Sinistra 42 (2,85%), Stati Uniti d’Europa 19 (1,29%), Pace Terra Dignità 13 (0,88%), Azione – Siamo Europei 13 (0,88%), Partito Animalista – Italexit Per L’italia 10 (0,68%), Alternativa Popolare 4 (0,27%)

Torre Santa Susanna: Elettori: 8.550 | Votanti: 2.775 (32,46%) | Schede Nulle: 149 Schede Bianche: 40 Schede Contestate: 0

Fratelli D’italia 920 (35,58%), Partito Democratico 684 (26,45%), Movimento 5 Stelle 378 (14,62%), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe 247 (9,55%), Lega Salvini Premier 134 (5,18%), Alleanza Verdi e Sinistra 86 (3,33%), Stati Uniti d’Europa 36 (1,39%), Pace Terra Dignità 32 (1,24%), Azione – Siamo Europei 32 (1,24%), Libertà 18 (0,70%), Partito Animalista – Italexit Per L’italia 14 (0,54%), Alternativa Popolare 5 (0,19%)

Villa Caselli: Elettori: 7.436 | Votanti: 5.671 (76,26%) | Schede Nulle: 338 Schede Bianche: 646 Schede Contestate: 0

Fratelli d’Italia 1.239 (26,43%), Movimento 5 Stelle 1.183 (25,24%), Partito Democratico 726 15,49%), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe 571 (12,18%), Lega Salvini Premier 368 (7,85%), Stati Uniti d’Europa 152 (3,24%), Pace Terra Dignità 142 (3,03%), Alleanza Verdi E Sinistra 130 (2,77%), Liberta’ 68 (1,45%), Partito Animalista – Italexit Per L’italia 63 (1,34%), Azione – Siamo Europei 28 (0,60%), Alternativa Popolare 17 (0,36%)

