Decarbonizzazione, la Giunta regionale si impegna per l'inclusione di Brindisi

Il Consiglio regionale ha approvato una mozione presentata dal consigliere Paolo Pagliaro (La Puglia domani) che affronta il tema della inclusione di Brindisi nel Just Trasition Fund, che come è noto è il fondo che finanzia la transizione dall’economia basata sui combustibili fossili nelle regioni europee che più ne dipendono.

Il territorio di Brindisi risulta escluso dalla lista dei beneficiari delle risorse stanziate per la transizione ambientale ed energetica e per questo con la mozione si impegnare la Giunta regionale ad attivarsi affinché invece l’area brindisna sia ricompresa tra quelle destinatarie delle risorse del Just Transition Funf, “al fine di sanare un’esclusione ingiusta e penalizzante per un territorio profondamente segnato dalle conseguenze dello sfruttamento energetico di combustibili fossili”.