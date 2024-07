"Decoro e igiene dell'abitato compromessi": il sindaco striglia Avr, già teorema

BRINDISI - Il sindaco Giuseppe Marchionna ha convocato per le ore 16:00 di mercoledì 3 luglio la società “Avr per l’ambiente” (già Teorema Spa), “per fronteggiare l’evidente emergenza rifiuti che si sta registrando in città”.

“La situazione è tale per cui il decoro e l’igiene dell’abitato - si legge in una nota di Palazzo di città - risultano fortemente compromessi e richiedono immediatezza ed efficacia degli interventi, per ripristinare una situazione di vivibilità consona al periodo estivo”.

“Il tempo fisiologico delle incertezze legate al cambio di cantiere è trascorso, per cui ci si attende con tutta l’urgenza del caso un servizio all’altezza delle aspettative, del progetto aggiudicatario della gara sulla raccolta dei rifiuti”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui