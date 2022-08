Camera: Palmisano candidata per il M5s, il Pd punta su Tiziana Brigante

Anche in Puglia sono ore convulse per la definizione delle liste dei candidati in vista delle elezioni politiche in programma il prossimo 25 settembre. Gli aspiranti parlamentari sgomitano per ottenere posizioni di rilievo nei quattro collegi plurinominali della Camera dei deputati e nell’unico collegio plurinominale del senato, dove gli eletti scatteranno secondo il sistema proporzionale. Da completare anche il quadro nei collegi uninominali (10 alla Camera, cinque al senato), dove in sostanza la spunteranno i candidati che prenderanno più voti fra gli sfidanti di ogni collegio.

Liste M5s Camera

Nel corso della notte il Movimento 5 stelle ha reso noti i risultati delle parlamentarie (consultazione online alla quale hanno potuto partecipare solo gli iscritti) che si sono svolte lo scorso 16 agosto. Per quanto riguarda la Cemera, la candidata della provincia di Brindisi più suffragata è stata la deputata uscente Valentina Palmisano, che con 536 preferenze si è piazzata seconda, preceduta dal deputato leccese Leonardo Donno (944 voti).

Palmisano, stando alla composizione delle liste pubblicate sul sito del Movimento 5 stelle, sarà candidata nel collegio Brindisi-Lecce, in seconda posizione, dietro al capolista Leonardo Donno. Seguono Luca Macavero (Lecce) e Annalisa Urso (Lecce). Il secondo brindisino più suffragato, 18° in assoluto fra i candidati alle parlamentarie pugliesi alla Camera, è il preside dell’Iiss Majorana, Salvatore Giuliano, che con 165 voti non va oltre un’eventuale candidatura come primo dei supplenti, sempre nel collegio Brindisi-Lecce. Per il dirigente scolastico, però, a quanto pare, non è da escludere una candidatura nel collegio uninominale Camera.

Le altre tre liste pentastellate saranno così composte: Collegio Foggia-Bat (Giuseppe Conte, Giuliano Carla, Giorgio Lovecchio, Mariateresa Bevilacqua); collegio Bari (Gianmauro Dell’Olio, Anna Francesca Ruggiero, Dario La Forgia, Angela Anna Bruna Piarulli), collegio Bari-Taranto (Patty L’Abbate, Iunio Valerio Romano, Angela Masi, Giorgio Lacasella).

Lista M5s Senato

Per quanto riguarda il senato, nessun brindisino fra i candidati nell’unico collegio plurinominale, dove i pentastellati saranno rappresentati dal capolista Mario Turco, seguito da Gisella Naturale, più suffragata della parlamentarie con 1470 voti, Salvatore Antonio Trevisi e Maria Lorusso. Il brindisino Angelo Amato, con 204 voti, è stato inserito nella lista dei quattro candidati supplenti, in terza posizione.

Va comunque chiarito che si tratta di liste non ancora definitive, in quanto il leader del Movimento, Giuseppe Conte, “si riserva la valutazione, sentito il garante, di compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali”. Lo stesso inoltre “si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario”.

Il collegio uninominale Camera Brindisi

Ampliando l’orizzonte oltre il Movimento 5 stelle, sono ormai definite le candidature ai collegi plurinominali del Partito democratico, che al momento non ha fatto alcun dietro front rispetto alle liste approvate lo scorso 15 agosto dalla direzione nazionale, nonostante il ricorso presentato al comitato dei garanti, dai consiglieri regionali Ruggiero Mennea e Fabiano Amati.

Uno dei tasselli mancanti della coalizione di centrosinistra è il collegio uninominale Brindisi (nei collegi del sistema maggioritario i candidati sono espressione di una coalizione, non di una singola lista). Qui, da quanto appreso, nelle prossime ore potrebbe essere definita la candidatura di Elena Tiziana Brigante, esponente del Pd, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Brindisi. Quali saranno i suoi sfidanti? Di ufficiale non c’è ancora nulla, ma da quanto trapela il centrodestra potrebbe candidare il deputato uscente Mauro D’Attis (Forza Italia), per il quale non si può escludere anche una candidatura in un collegio plurinominale della Puglia. Il Movimento 5 stelle, invece, come accennato, potrebbe candidare all’uninominale Brindisi, il preside Salvatore Giuliano, già sottosegretario del ministro della Pubblica istruzione del primo governo Conte.

Le candidature di Lopalco e Angelo Leo

Nella giornata di ieri, intanto, l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, originario di Mesagne, già assessore regionale alla Sanità, attualmente consigliere regionale, ha accettato la richiesta di Articolo Uno Puglia di correre per il Senato nel collegio uninominale di Lecce. Sempre sul versante del Senato, il sindacalista Angelo Leo, segretario generale della Fiom Cgil Brindisi, ha annunciato la propria candidatura quale capolista in Puglia di “Unione Popolare con De Magistris”. “Bisogna riportare nel Parlamento Italiano - afferma Leo - la presenza di una forza politica che si batta coerentemente contro le politiche neoliberiste, che continuano ad affamare i disoccupati, i pensionati ed i lavoratori, sempre più costretti a condurre una vita solo di sacrifici”.