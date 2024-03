Via Del Mare diventa viale Domenico Mennitti: arriva anche l’ok della giunta

BRINDISI – Dopo l’ok del consiglio comunale ora c’è anche l’avallo della giunta. Via Del Mare diventerà viale Domenico Mennitti. Una delle strade più importanti del capoluogo, punto nevralgico del progetto di riqualificazione del waterftont voluto proprio da Mennitti, sarà intitolata all’ex sindaco ed ex europarlamentare, deceduto nel 2014.

Lo prevede la delibera approvata lo scorso 14 marzo dall’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Marchionna. L’iter per il cambio di denominazione era partito lo scorso 28 novembre, con il via libera unanime del consiglio comunale alla mozione proposta dal consigliere Roberto Quarta. Ora bisognerà chiedere l’autorizzazione alla prefettura, sulla base del regio decreto n. 1158/1923, ed effettuare comunicazione alla Società di storia patria della Puglia. Ci saranno anche alcuni aspetti pratici da affrontare.

La nuova denominazione comporterà infatti “variazioni significative – si legge nella delibera – delle residenze” di circa 70 abitanti, soprattutto al civico 76. E’ quanto emerso da un sopralluogo effettuato dall’ufficio Toponomastica.

A 10 anni dalla morte, ad ogni modo, i tempi sono maturi per rendere il giusto tributo a una delle più importanti figure politiche e culturali della storia locali. Nato a Termoli nel 1939 e deceduto a Brindisi nel 2014, Mennitti è stato sindaco di Brindisi dal 2004 ad agosto 2011. Dopo una lunga militanza fra le file del Movimento Sociale italiano, nella prima metà degli anni ’90 è stato fra i fondatori di Forza Italia,

A lui si deve l’inaugurazione del Teatro Verdi, l’apertura si sedi universitarie aa Brindisi e il recupero di Palazzo Granafei Nervegna, dove tra l’altro proprio in epoca Mennitti fu trasferito l’ufficio del sindaco. Nel giro di pochi mesi dovrebbe concludersi l’iter burocratico per intitolargli la via che collega i giardinetti di piazza Emanuele alla via provinciale per Lecce, costeggiando il seno di levante del porto.

