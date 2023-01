Dibattito all'interno del Partito Democratico: l'assemblea provinciale

BRINDISI - Assemblea provinciale del Pd. Si legge in un comunicato del partito: "Per contribuire anche dalla provincia di Brindisi alla formazione del manifesto dei valori e dei principi del Partito Democratico, mercoledì 18 gennaio, a partire dalle ore 17,30 presso la Sala dell'Università di Palazzo Granafei Nervegna si terrà un'assemblea aperta convocata dalla federazione provinciale del Pd. L'incontro, che ha l'obiettivo di far arrivare al comitato costituente nazionale idee e proposte sulla missione principale del Pd, sugli strumenti e sulle procedure con i quali il Pd intende realizzarla, nonché sui contenuti che devono caratterizzare il nuovo partito, è aperto alla partecipazione di simpatizzanti, elettori e cittadini che intendono esprimere il loro punto di vista sul dibattito in corso".