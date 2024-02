Gemmato: "A Brindisi perse delle vite, probabilmente per lacune del servizio sanitario"

BRINDISI – Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, evita la polemica e apre alla collaborazione con la Regione Puglia per affrontare i problemi che riguardano la sanità, con specifico riferimento alle carenze che affliggono il territorio. L’esponente del governo Meloni è intervenuto durante il congresso provinciale di Fratelli d’Italia che si sta svolgendo presso l’hotel Nettuno, in presenza del consigliere regionale di Fdi, Luigi Caroli, del sindaco Giuseppe Marchionna, e del deputato Mauro D’Attis.

Dopo aver affrontato le tematiche riguardante le elezioni amministrative in programma la prossima Primavera a Lecce e a Bari, il sottosegretario ha parlato dei nodi che riguardano la sanità brindisina. A Brindisi, in particolare, tiene banco la questione riguardante la mancata attivazione del servizio di Radiologia interventistica, presso l’ospedale Perrino. Il tema è diventato di stringente attività dopo il dramma del decesso di Antonio Picciolo: una vicenda sulla quale la Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta. Altra lacuna è quella che affligge l’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, dove non è stato ancora riattivato il punto nascite.

Gemmato non entra nel merito delle due questioni. Le sue considerazioni sono perlopiù di carattere generale. “Purtroppo l’ospedale di Brindisi, al quale ho già dedicato la mia attenzione con un accesso e richiedendo accesso degli ispettori ministeriali – afferma il sottosegretario a margine del convegno - non brilla, come tutta la sanità pugliese”.

“Davanti a noi – prosegue - avevamo due strade: la polemica sterile o la collaborazione”. Gemmato rimarca che si è optato per quest’ultima. “Me ne sono occupato – dichiara il sottosegretario - personalmente. Da un lato aumentando il finanziamento pubblico per le regioni meridionali. Nell’ultima divisione del fondo sanitario nazionale, ci sono 220 milioni di euro in più dati alle regioni meridionali, di cui 47 milioni alla regione Puglia, che può chiudere quest’anno con un pareggio di bilancio”.

A proposito dell’edilizia sanitaria, Gemmato ricorda che sono stati stanziati 200 mln per ospedale del nord barese e 100 milioni per il San Cataldo di Taranto. “Purtroppo – ammette - si è perso tempo perso per la costruzione dell’ospedale del Sud Salento”.

E poi c’è la questione brindisina. “A Brindisi - dichiara ancora Gemmato - purtroppo si sono perse delle vite, probabilmente (su questo sta indagando la magistratura) per delle lacune all’interno del servizio. Ora sta a noi rimboccarci le maniche, non polemizzare e trovare le soluzioni affinché anche in Puglia si abbia una sanità vera, che osservi l’articolo 32 della Costituzione”.

Ma come intervenire? “Interessando la direzione della programmazione - risponde Gemmato - e vedendo se vengono validati i Lea (livelli essenziali di assistenza), rispetto ai quali si può applicare un effetto sanzionatorio. Ma noi vogliamo ragionare in una logica collaborativa. Io mi sto impegnando per capire quali sono i motivi per cui non si procede e non buttarla in polemica, quando si tratta della salute dei cittadini pugliesi”.

