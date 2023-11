Caso Mevoli, Marchionna: "Non condivido sue esternazioni ma opinioni altrui vanno rispettate"

BRINDISI – Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, non condivide le esternazioni di Cesare Mevoli ma non per questo ritiene che il consigliere debba dimettersi. Contattato da BrindisiReport, il primo cittadino esprime la sua posizione sulla bufera scatenata dai un paio di post pubblicati nei giorni scorsi dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, riguardo al femminicidio di Giulia Cecchetin, assassinata dal fidanzato Filippo Turetta.

In un primo post pubblicato tre giorni fa, Mevoli ha attaccato Elena, la sorella di Giulia, per delle dichiarazioni sul concetto di patriarcato, come sfondo sociale in cui è maturato l’atroce delitto. Il giorno successivo Mevoli è tornato sull’argomento, focalizzandosi sull’omicida: “il prodotto marcio di una società che combatte il maschio forte, il patriarcato è una storiella che vi raccontano quelle orribili streghe sovrappeso coi capelli viola nei loro deliranti proclami”.

Forti critiche nei confronti di Mevoli sono arrivate dalla federazione provinciale e dal circolo cittadino del Pd di Brindisi e dal movimento “Uguaglianza cittadina”, che hanno chiesto le dimissioni del consigliere comunale. Dura condanna è stata espressa anche dal deputato Claudio Stefanazzi, sempre del Pd, da Brindisi Bene Comune – alleanza Verdi/sinistra e dal Movimento 5 stelle. Lo stesso Mevoli nella giornata di ieri ha replicato alle accuse e rimarcato l’impegno nella lotta contro la violenza sulle donne posto dal governo Meloni.

Marchionna, come detto, non condivide il pensiero di Mevoli ma non per questo ne chiede le dimissioni. “Io come è noto a tutti - afferma il sindaco - sono per la libertà d’espressione. Posso condividere o non condividere e in questo caso non condivido un’esternazione che peraltro poi è stata anche meglio precisata dallo stesso Mevoli, che in qualche maniera ha abbassato i toni. Ma non mi sembra che questo - precisa Marchionna - abbia un’attinenza con l’attività amministrativa del Comune di Brindisi. Al fondo c’è il rispetto delle opinioni altrui, anche quando non sono condivise. Gli altri partiti sono altrettanto liberi di esprimere la loro opinione. Per fortuna viviamo in un paese democratico. E’ una fortuna che apprezzo ogni giorno”.

Quarta: "Silenzio assordante di FdI"

Un affondo arriva invece da un altro esponente di Fratelli d’Italia, che chiede l’intervento della presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Si tratta del consigliere comunale Roberto Quarta. Questi denuncia la “totale assenza” del suo partito “in un silenzio sempre “più assordante”’. “Con questa mio comunicato - afferma il consigliere - prendo ufficialmente le distanze da quanto dallo stesso (Mevoli, ndr) dichiarato, non pensandola minimamente come lui e come chi, non intervenendo, avalla tali dichiarazioni”.

“Il mio modo di pensare e fare politica – prosegue Quarta - rispecchia quello che è la linea e quelli che sono gli intendimenti di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia ed è basato sul sapersi dare delle regole, anche organizzative. La squadra, l’organizzazione, il rispetto sono capisaldi del concepire la politica, scevra da personalismi, individualismi e giochetti inutili spesso anche dannosi”.

“In virtù di tutto ciò – conclude - ribadisco fermamente la non condivisione delle affermazioni del Consigliere Mevoli e, in tal senso, nei prossimi giorni chiederò l’intervento del presidente Giorgia Meloni -per le opportune e consequenziali prese di posizione del partito, ivi inclusa, l’emanazione di un provvedimento disciplinare”.