Bilancio, diffida della prefettura: “Approvazione entro 20 giorni”

BRINDISI – Venti giorni per l’approvazione del bilancio, o dovrà pensarci un commissario, con rischio di scioglimento del consiglio comunale. L’amministrazione comunale di Brindisi si trova nuovamente in una situazione analoga a quella vissuta fra novembre e dicembre 2020. Stavolta il nodo da sciogliere riguarda l’approvazione in consiglio comunale del bilancio di previsione dell’esercizio 2021-2023. La prefettura di Brindisi ha inviato una diffida all’ente, sulla base anche di una nota della direzione Centrale della Finanza Locale del ministero dell’Interno diretta lo scorso 18 giugno al Comune di Brindisi. Il termine del 31 giugno 2021 fissato tramite il decreto legge dello scorso 30 aprile, del resto, è stato abbondantemente sforato e non è stata ancora convocata la seduta del consiglio comunale per l’approvazione dello schema di bilancio.

Se il termine dei 20 giorni dato dalla prefettura decorrerà inutilmente, “si procederà alla nomina di un commissario per l’approvazione, in via sostitutiva, dello stesso bilancio di previsione e successivamente verrà avviata la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale”. L’atto del prefetto è stato notificato a tutti i consiglieri. Nel novembre 2019 la stessa prefettura, su richiesta del sindaco Riccardo Rossi, nominò un commissario ad acta per l’adozione dello schema di bilancio previsionale 2020/22, poi approvato il 22 dicembre 2019 dal consiglio comunale. Nell’ambito di quella vicenda si consumò lo strappo fra il primo cittadino e l’ex assessore al Bilancio, Cristiano D’Errico.