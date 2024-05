Bilancio 2023: "Disavanzo calato di 2,5 milioni". Ora fari puntati sulla Multiservizi

BRINDISI – Il passivo del Comune di Brindisi è diminuito di circa 2,5 milioni nel 2023, scendendo a circa 34,9 milioni di euro. Il rendiconto approvato oggi (martedì 2 maggio) dal consiglio comunale è il termometro dello stato di salute dell’ente, ancora soggetto a un piano di riequilibrio concordato, con il governo, dall’amministrazione Rossi e rimodulato di recente dall’attuale amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Marchionna.

Il bilancio ha avuto il via libera anche con i voti (26 in totale) dello stesso Riccardo Rossi e dei gruppi che nella precedente consiliatura, conclusasi a giugno 2023, facevano parte della maggioranza.

Il rendiconto è stato illustrato dall'assessore al ramo, Livia Antonucci. La rimodulazione concordata nei mesi scorsi, come noto, ha comportato l’eliminazione dell’aumento della tassa di imbarco aeroportuale, disposto dall’amministrazione Rossi. Il gettito sarà compensato con un aumento pari allo 0,4 percento dell’Irpef a carico di tutti i cittadini con reddito di oltre 10mila euro.

Ma il tema cruciale è quello delle entrate. “Stiamo facendo un ottimo lavoro - dichiara Antonucci a BrindisiReport - per quanto riguarda il recupero dell’evasione, creando situazioni per il rilancio dell’economia. Nel momento in cui chiediamo ai cittadini di pagare i debiti dell’ente, di contro dobbiamo avere situazioni che migliorino l’economia dell’amministrazione e di tutte le famiglie. La situazione va verso il miglioramento della condizione economica dell’amministrazione in generale”.

Riccardo Rossi ricorda che il Comune è gravato da un fondo crediti di dubbia esigibilità pari a circa 17 milioni di euro. “Bisogna migliorare – rimarca l’ex sindaco - la capacità delle entrate. Da un alto c’è un fatto culturale (le tasse vanno pagate), dall’altro c’è una fragilità sociale che sostanzialmente caratterizza tutto il Sud Italia, su cui occorrerebbe un intervento di tipo normativo. Non possiamo applicare, sulla riscossione, le stesse regole a Milano e a Brindisi. Questo comporta difficoltà che poi portano molti Comuni al piano di riequilibrio”.

Multiservizi: venerdì la capigruppo

In aula si è parlato anche del precario stato di salute della Brindisi Multiservizi. La partecipata ha chiuso il 2023 con un passivo di 1,975 milioni di euro, incluso un credito di circa 700mila euro a beneficio del Comune, derivante dalla gestione dei parcheggi. Sempre nei confronti dell’amministrazione comunale c’è un fondo crediti, istituito nel 2012 e mai abbattuto, di oltre tre milioni di euro. Domani mattina, in sede di conferenza dei capigruppo, i consiglieri riceveranno il bilancio e il piano di rilancio della società in house.

“Il tema Multiservizi – afferma ancora Rossi - va avanti da luglio 2023, con un passivo accumulato nel 2022 che non è ancora risolto. Chiederemo di verificare una situazione puntuale dei vari servizi. Perché è del tutto evidente che ci sono servizi che lavorano e fatturano le somme che il Comune ha impegnato e ce ne sono altri in cui questo non avviene. Le scelte del piano industriale devono tener conto di questa situazione”.

L’argomento Multiservizi è stato toccato anche dal capogruppo del Pd, Francesco Cannalire, che ha invitato il sindaco a prendere una posizione, sia pubblicamente che privatamente, a tutela di tutti i consiglieri. “Noi dobbiamo essere liberi – afferma Marchionna- non possiamo avere nessun vincolo al mandato che ci è stato dato”. E Marchionna assicura: “Mi assumo in pieno tutte le responsabilità del piano industriale che verrà presentato”.

