Ceglie Messapica, cambiamenti in giunta dopo dimissioni di consigliere

CEGLIE MESSAPICA - L'assessore Arcangelo Idrontino di Ceglie Messapica con deleghe a Polizia Locale – Protezione Civile – Sicurezza e Viabilità – Parcheggi e Traffico – Randagismo e Tutela degli Animali – Gestione dei Tributi Minori e Gestione delle Risorse Umane, si è dimesso dalla giunta e ha scelto di restare in consiglio comunale. Risultando primo dei non eletti nella lista "Noi ci siamo", prende il posto del dimissionario consigliere Giovanni Argentiero. Il sindaco Palmisano ha annunciato durante la seduta odierna del Consiglio Comunale che in tempi brevi nominerà un nuovo assessore.

I punti all'ordine del giorno erano: 1)surroga consigliere comunale dimissionario e contestuale convalida del neo eletto consigliere comunale; 2) surroga di un componente delle quattro commissioni consiliari permanenti in seguito a dimissioni di un consigliere comunale; 3) dup triennio 2023-2025 - programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 ed elenco annuale 2023 - programma biennale servizi e forniture 2023/2024. Variazione n. 1 definitiva approvazione del consiglio comunale.