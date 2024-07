Lega, si dimette segretaria cittadina: "Non ci sono le condizioni per proseguire"

Adriana Ciciriello annuncia le sue dimissioni dalla carica di segretario cittadino della Lega di Ceglie Messapica. Di seguito il suo comunicato

L’assenza di un gruppo coeso, di una visione comune e vincente, la mancanza di collaborazione e comunicazione, sono gli elementi che mi hanno portato a prendere questa decisione. Ogni edificio, per essere stabile, necessita di fondamenta solide senza le quali costruire, non porterebbe altro che a risultati sempre peggiori.

A pochi mesi dalla mia nomina, che ho accettato con entusiasmo e determinazione, rassegno convintamente le dimissioni da segretario cittadino della Lega di Ceglie Messapica, in quanto non ci sono le condizioni per proseguire quel progetto iniziato diversi anni fa, di cui non condivido più nulla.

La mia decisione è stata già comunicata sia al segretario provinciale della Lega sia ai vertici di partito. È arrivato il momento di voltare pagina, con la consapevolezza di aver dato sempre e comunque il massimo, anteponendo l'interesse comune a quello personale. Grazie a coloro che hanno creduto e continuano a credere in me, continuerò a fare politica ma in altri contesti.

