Brindisi invasa dai cantieri stradali, Quarta: "I disservizi, col tempo, produrranno benefici"

BRINDISI – I disagi provocati dai cantieri stradali sono una piaga quotidiana per i cittadini che si spostano in auto. A creare malcontento sono soprattutto le condizioni di degrado in cui spesso vengono lasciate le strade, dopo la copertura degli scavi. Questo disservizio sarà superato grazie a un protocollo sottoscritto fra l’amministrazione comunale ed Enel. Ne ha parlato l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Brindisi, Gianluca Quarta, nel corso di una seduta della commissione consiliare presieduta da Raffaele De Maria, che si è svolta stamattina (martedì 30 aprile), in presenza anche del geometra comunale Ettore Scivales. L’incontro è stato vivacizzato da una polemica fra l’assessore e l’ex sindaco Riccardo Rossi.

Il protocollo con Enel

Quarta ha spiegato che da settimane sono in corso dei lavori di rifacimento dei cavidotti. Si tratta di un intervento volto a scongiurare il problema dei blackout, frequenti soprattutto in estate. I lavori sono stati finanziati tramite il bando del Pnrr per il rifacimento di linee elettriche e cabine. Una volta ultimato il cantiere, Enel dovrà farsi carico del restyling del tratto stradale interessato, ad eccezione dei basolati. “Entro sei mesi dalla cantierizzazione - afferma Quarta - dovranno essere ultimati anche i lavori di rifacimento”. In seconda battuta inizieranno i lavori di miglioramento delle condotte idriche, da parte dell’Acquedotto Pugliese.

“Tanti interventi per il miglioramento della città - dichiara l’assessore - sono in essere e creano dei naturali disservizi che poi col tempo produrranno dei benefici”. Altro tema sollevato in commissione è quello del controllo della corretta esecuzione dei lavori, “Ho chiesto un maggior impegno – prosegue Quara – agli uffici. La fase di predissesto non ci consente di assumere di nuovo personale. Siamo a ranghi ridotti in tutti i settori, dai lavori pubblici all’urbanistica. Stiamo chiedendo di fare maggior attenzione”.

Cannalire: "Si rispettino condizioni minime di sicurezza"

Il capogruppo del Pd, Francesco Cannalire, si dice favorevole ad opere di ammodernamento per migliorare le infrastrutture cittadine, "ma crediamo - afferma - che tutto ciò debba essere fatto rispettando le condizioni minime di sicurezza e avendo soprattutto buon senso". "Gli interventi massivi che sono in corso in città, e soprattutto nel centro storico - dichiara Cannalire - stanno creando numerosi disagi al traffico e rischiano di creare pericoli alla viabilità pedonale e veicolare".

"A questo proposito - prosegue il consigliere comunale - abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di intervenire urgentemente con i propri tecnici per valutare eventuali situazioni critiche, e attivare tutte le procedure previste finalizzate a tutelare la pubblica incolumità, e qualora fosse necessario, anche attraverso l’applicazione di sanzioni alle aziende esecutrici dei lavori".

La polemica con l'ex sindaco

La seduta, come detto, è stata animata da una polemica innescata da Riccardo Rossi. Questi ha letto un post Facebook in cui Quarta, circa un anno fa, nelle vesti di consigliere di opposizione, criticava l’amministrazione all’epoca guidata dal sindaco Rossi, proprio per i disservizi causati dai cantieri stradali. “Visto che ha tempestato di centinaia di messaggi e la situazione peggiorata – sostiene Rossi - o risolve i problemi o si dimette”. Accusato di “incapacità politica” di gestire i problemi, Quarta replica: “Risanare cinque anni di problemi non è semplice, però ci stiamo impegnando”.

Il presidente De Maria censura quelli che a suo avviso sono “attacchi personali” portati all’assessore, ma Rossi rimarca come la polemica riguarda questioni prettamente politiche. Poi interviene anche Cannalire. “Quarta non può offendersi - afferma - se qualcuno gli fa notare che per cinque anni, forse, ha esasperato il suo ruolo di consigliere di opposizione. Non può discutere dicendo che l’amministrazione ha già raggiunto dei risultati. Non si offenda se qualcuno solleva polemiche sul suo operato politico”.

