Edison, intesa maggioranza-opposizione: "Il ministero riesamini l'iter autorizzativo"

BRINDISI - Maggioranza e opposizione hanno raggiunto l’intesa sul deposito di Gnl a Costa Morena est. La conferenza dei capigruppo ha dato vita a un documento unitario che è stato approvato all’unanimità dal consiglio comunale, al termine della lunga seduta monotematica che si è svolto oggi.

Il riesame della procedura

La mozione impegna il consiglio comunale a chiedere “al ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica, al ministero delle Infrastruttura e trasporti, previa adozione dei provvedimenti intermedi necessari, il riesame dell’autorizzazione interministeriale n. 17487 del 22/08/2022 e di ogni provvedimento connesso alla luce delle criticità emerse”.

Sempre sulla base di tali criticità, alla Regione Puglia si chiede, “previa adozione dei provvedimenti intermedi necessari, il riesame della delibera di giunta regionale n. 859 del 15 giugno 2022, con la quale ha rilasciato l’intesa Stato – Regione relativa al deposito Gnl Edison”. Inoltre il consiglio comunale si impegna “a fornire informazioni e integrazioni a sopporto per il tramite della presidenza del consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo”.

Il consiglio comunale, in sostanza, si attiva ufficialmente per la riapertura dell’iter autorizzativo del progetto presentato da Edison, che aveva già ottenuto l’autorizzazione da parte del ministero dell’Ambiente. Tale iniziativa si basa anche su una serie di contraddizioni fra gli enti coinvolti nel medesimo iter che erano emerse in occasione della conferenza dei capigruppo che si era svolta lo scorso 13 ottobre.

A destare forte disappunto su entrambe le sponde del consiglio comunale, in particolare, è stato il rimpallo di responsabilità fra Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale ed Rfi (Rete ferroviaria), sulla questione riguardante la distanza minima che deve intercorrere fra il deposito e i binari che si trovano sulla banchina: un aspetto su cui l’autorità nazionale sulla sicurezza ferroviaria, con ogni probabilità, dovrà esprimersi.

La sintesi fra le due mozioni

Che si raggiugesse un accordo non era affatto scontato, se si considera che vi era una sostanziale divergenza fra le due mozioni approdate stamattina in aula. Nel documento del centrodestra non veniva espresso alcun parere, in quanto il consiglio comunale, nell’attuale fase dell’iter autorizzativo, non ha “competenza e legittimazione” ad esprimersi. Al contempo si chiedeva agli enti competenti di acquisire i verbali delle audizioni acquisite in occasione della conferenza capigruppo dello scorso 13 ottobre. L’opposizione invece esprimeva un parere negativo e chiedeva il ritiro in autotutela della concessione demaniale.

Da tempo non si vedeva un pubblico folto come quello che si è riunito oggi nella sala Caiati. Decine di persone, fra esponenti delle associazioni ambientaliste, sindacalisti e semplici cittadini, hanno preso posto nella sala Caiati. Presente anche un gruppo di sostenitori della maggioranza. Applauditi i consiglieri di centrodestra Roberto Quarta ed Ercole Saponaro, che anche oggi hanno espresso la loro contrarietà rispetto alla localizzazione del serbatoio nel sito di Costa Morena Est. Proprio su proposta di Roberto Quarta, l’assise ha deciso all’unanimità di sospendere la seduta e passare la palla ai capigruppo, per redigere un documento unitario.

Il sindaco: "Non ci sono né marionette né burattinai"

Il sindaco Marchionna è intervenuto alla fine del dibattito che ha preceduto la sospensione. Da più consiglieri di opposizione sono arrivate critiche per il ritiro del ricorso al Tar. “Abbiamo deciso di non riassumere il ricorso davanti al Tar del Lazio – afferma il primo cittadino - per una semplice, banale incontestabile motivazione: la dichiarazione di incompetenza del tar di Lecce faceva riferimento a impianto d interesse strategico nazionale, che di fatto riportava tutta la normativa alle disposizioni di legge”.

“Non ci sono marionette e non ci sono burattinai: fin dal primo momento – afferma il sindaco - il vero obiettivo di questa operazione era quello di dare un segnale chiaro al mondo intero. Il comune di Brindisi è una istituzione che deve essere rispettata e contrasta ogni iniziativa contraria agli interessi della città. Non dimenticate mai che dopo alcune vicende di alcuni anni fa le voci e i giudizi che circolano a livello nazionale e internazionale dicono che in questa città è meglio non andare, perché non vengono rispettati gli impegni sottoscritti”. Ma su questo punto, Riccardo Rossi ribatte: “Mi sa tanto che si è sparsa la voce che qui si può fare tutto quello che in altri posti non si può fare”.

Le due mozioni

Lo stesso Rossi, nel presentare la mozione dell’opposizione, ha definito l’iter autorizzativo “assolutamente vergognoso e scandaloso”. “Giocando su pochi metri cubi si evita una doverosa Valutazione di impatto ambientale, in una città che ospita 10-11 stabilimenti a rischio incidente rilevante”.

Rossi si sofferma sulle conseguenze per lo sviluppo del porto e stigmatizza la mancata presa in considerazione del parere espresso dalla sua giunta, sulla base dei pareri dei dirigenti. Poi l’attacco all’amministrazione guidata da Marchionna per aver ritirato il ricorso al Tar e i dubbi sui benefici occupazionali: “Non si possono prospettare 100-2000 posti di lavoro che in realtà non esistono”.

Infine una stoccata al presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi. “Dopo questa discussione – afferma il consigliere Rossi - se ne deve aprire un’altra sul rapporto con l’Autorità di sistema portuale. Se il presidente pensa che possa decidere a Brindisi cosa deve essere il porto, come deve andare avanti, com’è il piano regolatore, prendendosi aree fino a Cerano, non ammettendo osservazioni alla Vas e se non gli sta bene che questa città si esprima in maniera propria, se ne vada. Lui è semplicemente stato nominato. E quindi ci fa il piacere di venire qui, prendere appunti e fare quello che diciamo noi”.

La mozione della maggioranza è stata illustrata dal Nicola Di Donna (Forza Italia), che si rivolge anche a “una parte della città che la pensa diversamente da chi è in aula”. Di Donna sostiene “l’operazione verità” lanciata dall’amministrazione Marchionna: “Abbiamo avuto il coraggio di farlo – spiega il consigliere – invitando i soggetti preposti al rilascio dell’autorizzazione. Non siamo né complici né avversari di chi intende investire in questa città”. E da parte del consigliere azzurro anche un appello all’opposizione. “Non prendetevela - afferma - con questa maggioranza. Ritroviamo l’orgoglio, adottando un provvedimento unico".

I consiglieri di opposizione

Michelangelo Greco (Movimento Regione Salento) ha posto la questione dal punto di vista degli operatori portuali: categoria a cui lo stesso Greco appartiene. Il timore sollevato dall’esponente di Mrs è che l’attività di Edison possa condizionarne altre. “Noi operatori portuali - chiede Greco - potremmo avere problemi a operare nel porto? Ci stiamo preoccupando di difendere una società francese che potrà perdere un finanziamento, senza preoccuparci del fatto che già oggi ci sono imprese brindisine che hanno già avuto problemi con l’istanza presentata da Edison. Nel 2021 l’Autorità di sistema portuale ha chiesto a un consorzio di quattro imprese di avviare un iter per una revoca della concessione perché Edison aveva presentato istanza su un’area in cui c’era una concessione già rilasciata”. A detta di Greco, il vero business del deposito costiero “sarà la vendita del gas”. “Chiediamo – afferma - di poter entrare nelle decisioni che condizioneranno il futuro della città di Brindisi”.

Diego Rachiero (lista civica “Roberto Fusco sindaco”) ha toccato il tema riguardante la rinuncia al ricorso presso il Tar del Lazio, dopo che quello di Lecce aveva dichiarato la proprie incompetenza, decisa dalla giunta Marchionna pochi giorni dopo il suo insediamento. Questa scelta “ha impedito di arrivare alla chiusura del cerchio sulla legittimità dell’iter autorizzativo. In confronto alla mozione della maggioranza, Ponzio Pilato è il re dei decisionisti”. E poi ha fatto l’esempio di Oristano (Sardegna) dove è stato assoggettato a Valutazione di impatto ambientale un deposito Edison di poso superiore ai 10mila metri cubi, mentre lo stesso non è fatto per il progetto di serbatoio da 19.500 metri cubi (di poco inferiore alla soglia di 20mila metri cubi che per legge prevede l’apertura della Via) presentato a Brindisi.

Roberto Fusco (Movimento 5 Stelle), esprime forti riserve sull’iter autorizzativo. Lo fa citando come esempio un verbale del Comune di Brindisi dello scorso 18 settembre, contenente la sintesi di una serie di pareri espressi dai vari enti coinvolti nel procedimento. In particolare Fusco legge uno stralcio sulla posizione dell’Enac, il cui ingegnere “dice ce è vero che non hanno partecipato (all’iter autorizzativo, ndr) ma da verifiche fatte è stato ottenuto da parte di Enav il parere tecnico favorevole rispetto all’ostacolo rappresentato dall’impianto, e per l’attività elettromagnetica”. “C’è l’aspetto in merito alla parte ‘pericoli’ – si legge ancora nel verbale – ciò che forse non è stato approfondito soprattutto in merito al vapore della torcia che si immagina brucerà gas e quindi occorre capire se crea fumi se ha fiamme che si alzano per altezze di molti metri, qualche elemento in più di conoscenza potrebbe essere utile e (l’ingegnere dell’Enac, ndr) chiede se è possibile approfondire in questa occasione questo aspetto”. “Se così è stata condotta questa istruttoria – chiosa Fusco – tutti quelli che hanno espresso pareri favorevoli dovrebbero dimettersi oggi stesso”.

Francesco Cannalire (capogruppo del Pd) ricorda il “brutto giorno” del 26 luglio 2021, quando si interruppe per mancanza di numero legale, a causa di defezioni fra le file della maggioranza guidata dal sindaco Rossi, il consiglio comunale convocato per esprimere un parere sul progetto. “Qualcuno – afferma Cannalire – facendo attività di lobbing tentò di delegittimare il consiglio comunale”. “Non possiamo darla vinta a chi da fuori aa guardato a una parte del consiglio comunale come se fossero dei burattini. Da chi ci si sente garantiti in questa città quando si deve prendere una decisione del genere? Le autorizzazioni sono arrivate sulla base di un iter viziato da omissioni e da sottovalutazioni. Si può arrivare a documento unico ma serve chiarezza”.

Pasquale Luperti chiede un cambio di rotta. “Questa città – afferma - ha dato tanto. E’ stata distrutta col tempo. Abbiamo una zona industriale devastata. Ora mettiamoci anche questo bombolone con questa nuova torcia alta 45 metri. Tutto ciò alla fine ci porta 31 posti di lavoro, che li ottieni tranquillamente aprendo un supermercato”.

L’indipendente Giampaolo D’Onofrio è l’unico consigliere non appartenente alla maggioranza a esprimere parere favorevole all’impianto, “perché lo sviluppo di questa città deve passare attraverso l’industria”. “Per me - spiega - è un’opera strategica”.

La maggioranza

Fra le file della maggioranza di centrodestra spiccano i distinguo di Ercole Saponaro (Lega) e Roberto Quarta (FdI) che con i loro interventi hanno incassato il plauso del pubblico.

Saponaro ha rimarcato che “su certi argomenti non ci possono essere appartenenze politiche”. “Deve prevalere - si chiede - l’interesse nazionale o quello di una città del meridione che negli anni è stata violentata? Brindisi continua a essere schiava delle grandi imprese che danno appalti e ricattano. Bisogna dare un messaggio a un burocrate non eletto che vuole determinare l’affossamento del nostro porto”.

Quarta ricorda la vicenda del rigassificatore, quando centrodestra e centrosinistra sostennero la stessa battaglia contro la realizzazione dell’opera. A ricorda in particolare la frase “gli inglesi saranno sconfitti”, proferita dall’allora presidente della Regione, Nichi Vendola. “Ora - afferma Quarta - vogliamo sconfiggere i francesi”. Nel ribadire il suo no al serbatoio sul sito di Costa Morena Est, Quarta ringrazia il sindaco per aver dato libertà di coscienza ai consiglieri di maggioranza. Infine, un appello “a fare un documento unico e dare una risposta a tutta la cittadinanza, dimostrando sappiano andare oltre le differenze politiche”.

A favore del progetto, invece, Jacopo Sticchi, altro consigliere di FdI. Questi, al contrario di Quarta e Saponaro, viene contestato dagli ambientalisti, tanto da costringere il presidente dell’assise, Gabriele Antonino, a sospendere la seduta. “Questa assise guidata dal capo popolo ambientalista (il riferimento è all’ex sindaco Riccardo Rossi, ndr) ha già avuto la stessa palla e l’ha buttata fuori dallo stadio”.

“Le associazioni ambientaliste – si chiede Sticchi – all’epoca dove erano. La Maggioranza di governo dov’era. Il progetto era stato approvato dall’allora governo Conte 1, per poi ricevere le autorizzazioni dal Conte 2. La mancata decisione del consiglio comunale del 21 luglio per mancanza numero legale equivale a silenzio assenso. Gli ambientalisti con il loro silenzio hanno avallato l’investimento. Io aderisco ad un’associazione ambientalista non di sinistra: certi argomenti dovrebbero avere un approccio bipartisan. Non ho difficoltà a dire che sono favorevole all’investimento”.

I consiglieri Antonio Monetti e Raffaele De Maria esprimono dubbi sull’efficacia di un parere espresso dal consiglio comunale, a fronte di un iter autorizzativo già definito. “Sarebbe stato opportuno farlo – rimarca De Maria – dopo il riesame”.

Articolo aggiornato alle ore 17.43 (la mozione approvata)