Domenica 6 settembre il ministro Di Maio a Brindisi ed Erchie

BRINDISI - Il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio e la viceministro all’economia, Laura Castelli, saranno a Brindisi ed Erchie domenica 6 settembre per la campagna referendaria a favore del sì alla riduzione del numero dei parlamentari. Alle ore 10 Laura Castelli interverrà presso il comitato elettorale del consigliere regionale Gianluca Bozzetti a Brindisi in corso Roma 6. Alle ore 16 il ministro Di Maio, assieme alla Castelli, saranno ad Erchie in via Roma 53 per un caffè con i cittadini.

Ad accoglierlo nella cittadina il candidato sindaco Mario Mancini e la deputata Anna Macina, che lo seguirà anche nella tappa successiva. A Brindisi l'evento si svolgerá in piazza della Vittoria alle ore 17.30, dove interverranno diversi portavoce locali e nazionali del MoVimento 5 Stelle, oltre ai candidati al consiglio regionale della Puglia. L'incontro con il pubblico è ad ingresso libero e sará obbligatorio l'uso della mascherina, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.