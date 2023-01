Brindisi e il tanto atteso Pug: a febbraio l'approdo del Dpp in consiglio comunale

BRINDISI - Il prossimo 13 febbraio approderà presso il consiglio comunale di Brindisi il Dpp (documento programmatico preliminare) al Pug (Piano urbanistico generale) di Brindisi. Lo ha stabilito la conferenza dei capi gruppo. Scopo del documento è quello di tracciare, per linee generali, il percorso di sviluppo urbanistico che caratterizzerà il futuro della città nel medio e lungo termine. “Per questo - si legge in una nota del circolo ‘D. Sassoli’ del Partito Democratico di Brindisi - deve essere fatto attraverso scelte ampiamente condivise con le rappresentanze economiche, sociali e sindacali ma anche con ogni singolo cittadino che dopo l’approvazione avranno la possibilità, stabilita dalla legge, di presentare le osservazioni”.

“Consideriamo, perciò, questa occasione - rimarca il circolo cittadino del Pd - irrinunciabile per tutte le forze politiche in consiglio comunale che avranno così la possibilità di presentare la propria idea di futuro in maniera ufficiale e trasparente, nel più autorevole consesso cittadino, senza scadere nella speculazione e in vuoti slogan. I partiti e i movimenti attraverso la propria rappresentanza in consiglio comunale avranno l’occasione di dimostrare la maturità necessaria per questo fondamentale appuntamento davanti a tutta la città e i cittadini”.

“Siamo convinti, così come ampiamente annunciato dal sindaco Riccardo Rossi – proseguono i democratici - che il documento programmatico preliminare può essere migliorato in consiglio comunale, attraverso gli emendamenti, con il contributo di tutti. Il tempo trascorso è già stato tanto e quindi sarebbe dannoso perderne altro per mero calcolo elettorale che, certamente, non appassiona i cittadini in attesa di risposte e che farebbe perseverare, diabolicamente, nell’errore”.

Il Partito Democratico di Brindisi e il gruppo consiliare, già in questa fase intendono farsi portavoce delle istanze di associazioni e semplici cittadini che decideranno di dare i loro contributi per migliorare il Dpp invitandoli a far pervenire alla mail partitodemocraticobrindisi@gmail.com entro domenica 29 gennaio idee o suggerimenti.

“Le proposte coerenti con lo sviluppo sostenibile, vantaggiose per tutta la cittadinanza e che tenderanno all’interesse generale - si assicura nel comunicato - saranno portate all’attenzione del consiglio comunale sotto forma di emendamento. Auspichiamo, quindi, che per l’adozione del Dpp possa esserci la più ampia convergenza e intesa politica tra le forze consiliari per renderlo più compatibile possibile alle istanze e alle attese di tutti i brindisini”.