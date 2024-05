"Ecco come contrada Bax e l'agro di Francavilla stanno cambiando volto"

FRANCAVILLA FONTANA - Proseguono i lavori di rigenerazione urbana di contrada Bax e l'attenzione verso le contrade di Francavilla Fontana. Si è svolto nella mattinata di venerdì 3 maggio un sopralluogo presso contrada Bax - alla presenza dell'assessore ai Lavori Pubblici Annalisa Toma - per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di rigenerazione previsti nell'ambito dei finanziamenti legati al Pnrr.

Si legge in una nota del Partito Democratico di Francavilla Fontana: "I lavori procedono secondo cronoprogramma ad iniziare dalla ristrutturazione dell’immobile accanto alla chiesa che diventerà uno spazio ricreativo a servizio dei residenti, per proseguire con gli interventi che prevedono nuove alberature, cestini, panchine e rastrelliere fino al rifacimento del viale che porta al passaggio a livello dove sono previsti attraversamenti pedonali rialzati".

La delega assessorile alle contrade è stata fortemente voluta per istituzionalizzare un tema complesso in un comune che si estende per oltre 170 chilometri quadrati. Gli interventi in corso in contrada Bax assieme a quelli sulle strade bianche, anch'essi in corso nell'agro sud di Francavilla, rinvengono dai finanziamenti ottenuti nella passata legislatura, "ma il Partito Democratico assieme all'amministrazione comunale sono costantemente al lavoro per continuare a rispondere alle tante criticità che interessano le contrade della città", prosegue la nota del Pd.

Il comunicato si chiude con l'argomento rifiuti nella Città degli Imperiali: "Tra i temi al centro dell'azione amministrativa uno spazio rilevante è occupato dal capitolo rifiuti, non solo con riferimento alla lotta all'abbandono - dove a nostro parere bisogna essere ancora più incisivi -, ma con un forte impegno che abbiamo prodotto in queste settimane per garantire, in quello che sarà il nuovo contratto di raccolta dei rifiuti, l'estensione del sistema di raccolta differenziata nell'agro, specialmente laddove sì registra una richiesta che non può restare inevasa e che ci consentirebbe di migliorare notevolmente le percentuali di raccolta differenziata e di conseguenza diminuire il costo della Tari".

