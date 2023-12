Edison, Amati: "Consiglio comunale di Brindisi contro Meloni ed Emiliano"

BRINDISI - “La decisione del Consiglio comunale di Brindisi di chiedere un riesame della decisione sul serbatoio Edison, mette in discussione la più lineare politica ambientalista e favorisce, di fatto, l’inerzia e il non far niente, fonti d’inquinamento e rischio malattie”. Lo sostiene il consigliere e commissario regionale di Azione, Fabiano Amati.

“Tranne la più lineare e coerente posizione del Consigliere comunale Gianpaolo D’Onofrio – afferma Amati -- si tratta di un accordo locale tra centro-sinistra, centro-destra e Cinque stelle, contro le decisioni dei Governi Draghi e Meloni, e della Giunta Emiliano, sostenuti e avallati sulla vicenda dai voti espressi negli organismi collegiali dai rappresentanti del centro-sinistra, centro-destra e Cinque stelle”.

“Una posizione, dunque, molto politicista – afferma ancora Amati - su cui non siamo d’accordo e su cui manifesteremo in ogni modo la nostra contrarietà, perché siamo ambientalisti e perciò abbiamo sostenuto e sosteniamo la decisione favorevole sul punto assunta da Draghi, Meloni ed Emiliano”.

“A questo punto c’interesserebbe sapere, invece, cosa pensano gli altri partiti di cento-sinistra, centro-destra e Cinque stelle – si legge ancora nella nota del consigliere regionale - nelle loro rappresentanze nazionali e regionali, per capire se si pongono addirittura in contestazione delle loro stesse decisioni e quindi del lavoro dei governi Draghi, Meloni ed Emiliano”.

“È un fatto di estrema importanza – conclude Amati - perché solo nella chiarezza delle posizioni si può capire dove milita il vero ambientalismo, per scrollarsi di dosso decenni d’inquinamento e accordarsi finalmente con le più innovative politiche ambientaliste.”