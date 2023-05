Brindisi: sarà ballottaggio fra Giuseppe Marchionna e Roberto Fusco

BRINDISI - I dati sono ancora parziali, ma la tendenza è ormai chiara. A Brindisi si va verso il ballottaggio fra il candidato sindaco del centrodestra, Giuseppe Marchionna, e quello del centrosinistra (Pd – Movimento 5 Stelle), Roberto Fusco. Non sarà rieletto il sindaco uscente Riccardo Rossi, a capo di un’unica lista. L’ago della bilancia in vista del ballottaggio potrà essere Pasquale Luperti, leader di una coalizione di centro che in nel corso della campagna elettorale ha lanciato vari strali contro il candidato sindaco della stessa area, ossia Marchionna.

La situazione

Il Partito Democratico nel capoluogo adriatico ha scelto di andare a braccetto con il Movimento 5 Stelle e ha individuato in Roberto Fusco il candidato sindaco. Sono in coalizione anche Impegno per Brindisi, Ora tocca a noi e la lista Fusco sindaco. L'aspirante primo cittadino non ha mai svalutato quanto fatto dall'Amministrazione Rossi - in cui il Pd c'è stato come parte attiva - ma ha sempre specificato che sarebbe servito un cambio di passo. In questa intervista Fusco ha spiegato la sua visione di città.

Il candidato sindaco Pasquale Luperti ha potuto contare sul sostegno di due liste: Movimento Regione Salento e Uguaglianza cittadina. Luperti è stato assessore all'Urbanistica durante l'Amministrazione Consales (suo compagno di squadra anche Giuseppe Marchionna, all'epoca). Qui il link alla relativa intervista in cui il candidato sindaco esprimeva la propria visione politica e amministrativa. Luperti appartiente, politicamente parlando, al centro-destra. Ma la scelta di Marchionna non lo ha convinto.

Giuseppe Marchionna è già stato primo cittadino di Brindisi all'alba degli anni Novanta. Esponente all'epoca del Partito Socialista, ha governato il capoluogo adriatico durante l'esodo degli albanesi. E' stato inoltre vice sindaco durante l'Amministrazione Consales. E' stato appoggiato da una coalizione di cui fanno parte Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Pri, Casa dei moderati (Udc - Brindisi Idea 2030) e la lista Marchionna sindaco. Anche Marchionna ha narrato la propria visione politica e amministrativa in una recente intervista.

Il sindaco uscente, Riccardo Rossi, ha tentato il bis. A suo sostegno, la lista Brindisi Bene Comune - Verdi - Sinistra Italiana. Rossi ha governato per anni Brindisi insieme al Partito Democratico locale ma, alla fine, quest'ultimo, per le Amministrative 2023 ha deciso di "abbandonare" l'esperienza Rossi e di puntare su un altro candidato, Fusco. Rossi, dal canto suo, ha deciso di ripresentarsi alla città. In questa intervista il primo cittadino uscente rivendica il proprio operato e si propone alla guida di Brindisi per un altro quinquennio.

Seguono aggiornamenti