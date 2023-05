Carovigno: si va verso il ballottaggio fra Vincenzo Radisi e Massimo Lanzilotti

CAROVIGNO - Dopo oltre tre ore dalla chiusura delle urne, in attesa dei dati definitivi, a Carovigno si procede verso un ballottaggio fra Vincenzo Radisi e l'ex sindaco Massimo Lanzilotti. Entrambi i candidati sindaco si attestano intorno al 34percento. Staccato di circa 10 punti, sulla base di dati ancora parziali, il candidato di centrodestra, Francesco Lotesoriere. Più dietro il quarto sfidante, Salvatore Ancora.

La situazione complessiva

Carovigno è reduce da una gestione commissariale. Nel marzo 2021 il Consiglio dei Ministri, infatti, su proposta dell'allore ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, aveva deliberato lo scioglimento, per accertate ingerenze da parte della criminalità organizzata, del Consiglio comunale di Carovigno, già sciolto in via amministrativa il 12 gennaio 2021 a causa delle dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri comunali. La gestione dell'ente era stata affidata, per 18 mesi, a una commissione straordinaria. Nel giugno 2022 era arrivata la proroga di altri sei mesi.

Ad aprile 2023 il candidato del centro-sinistra Luigi Bennardi (segretario cittadino del Pd) aveva rinunciato al ruolo, lasciando spazio a Salvatore Ancora. Ancora è stato sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.

E' della partita anche l'ex sindaco Massimo Lanzilotti, coinvolto in un processo che ha avuto un ruolo importante per lo stesso scioglimento del Comune - operazione Reset -, processo nel quale l'ex primo cittadino è stato assolto perché "il fatto non sussiste". Lanzilotti ha potuto contare sull'appoggio di Adesso, Carovigno Unita e Ripartiamo dal futuro.

Il centro-destra di Carovigno si è affidato alla figura del farmacista Francesco Lotesoriere. La nascita della sua candidatura, come sovente è accaduto nell'area, è stata tribolata, ma alla fine la coalizione ha individuato in Lotesoriere il candidato ideale. Sono tre le liste a suo sostegno: Carovigno al centro, Francesco Lotesoriere sindaco e Fratelli d'Italia.

L'avvocato Vincenzo Radisi si è gettato nell'agone elettorale proponendosi come candidato sindaco di una coalizione composta dalle liste 72012, Radisi sindaco, Un'altra Carovigno e Unione civica.