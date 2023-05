Francavilla Fontana: si festeggia per la rielezione del sindaco uscente Denuzzo

FRANCAVILLA FONTANA - Intorno alle ore 17.30, nel comitato elettorale di Antonello Denuzzo, sono iniziati i festeggiamenti per la riconferma del sindaco uscente. Il candidato di Pd e Movimento 5 stelle ce l'ha fatta al primo turno, avendo nettamente la meglio sugli avversari Michele Iaia (centrodestra) e Maria Passaro, già vice sindaca dello stesso Denuzzo. Gioia ed emozione traspaiono dalle prime dichiarazioni di Denuzzo. "Ci abbiamo messo l’anima - dichiara Denuzzo - fa piacere che la città abbia apprezzato. Le aspettative sono altissime. E' pazzesco l’investimento di fiducia della città. Vogliamo lavorare da stasera".

Domenica 12 febbraio 2023 viene scattata una iconica foto: Antonello Denuzzo e Maurizio Bruno si stringono la mano, sorridenti. Di lì a poco verrà sancito l'accordo ufficiale tra Città Futura (nome che indica la coalizione di liste civiche che ha sostenuto Denuzzo sin dal 2018) e Partito Democratico. Infatti, la coalizione che ha appoggiato il sindaco uscente è composta da: Articolo9, èCivica, Idea, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. In questa intervista a Denuzzo, alle prese con il tentativo di bis, il sindaco uscente esprime la propria soddisfazione e il proprio orgoglio per i cinque anni trascorsi in Municipio.

Per anni Francavilla Fontana significava centro-destra. Sono state diverse, nel passato, le Amministrazione di questo segno, poi il vento (politico) è cambiato. Michele Iaia è esponente di quest'area politica. Ad appoggiare la sua candidatura ci hanno pensato Forza Italia, Fratelli d'Italia, Insieme e Unione di centro. La scelta del candidato sindaco di area nella Città degli Imperiali è stata vieppiù tribolata, ma alla fine Iaia - esponente cittadino di Fratelli d'Italia - è stato indicato quale candidato ideale. In una recente intervista a BrindisiReport il candidato sindaco ha espresso la propria visione politica.

Dall'esperienza di Città Futura proviene anche la candidata Maria Passaro, sostenuta da Azione, Libera Francavilla e Passaro sindaco - La città di tutti. Già vice-sindaco durante l'Amministrazione Denuzzo, Passaro si è dimessa - non da sola - in quanto contraria all'alleanza tra la maggioranza Denuzzo e il Partito Democratico locale. E ha deciso di sfidare Denuzzo e Iaia. In una intervista con BrindisiReport Passaro non rinnega la precedente esperienza amministrativa, ricorda i risultati raggiunti, ma spiega altresì che si sono altri problemi da affrontare a Francavilla Fontana.