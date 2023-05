Ferretti è di nuovo sindaco di Oria: "Non mi aspettavo una vittoria così netta"

ORIA - "Non mi aspettavo una vittoria così netta": sono le prime parole pronunciate da Cosimo Ferretti, nuovo primo cittadino di Oria in seguito a queste elezioni amministrative 2023. Ferretti, ai microfoni di Antenna Sud, ha dichiarato: "Da più di un anno sentivo un'aria positiva su di me. Ho avuto anche il coraggio di fare una squadra nuova per la città. Ho tagliato il cordone ombelicale con il passato. Il risultato è stato eccezionale. Ringrazio chi mi ha votato e anche chi non mi ha votato. In questi quattro mesi è successo qualcosa di incredibile. Da domani mi metterò a lavorare".

I dati, seppur ancora parziali, indicano quindi già il primo cittadino di Oria, lo stesso Ferretti, seguito da Pomarico, da Panzetta e da Ardito. Nel momento in cui si scrive (19:15) i dati di Eligendo (ministero degli Interni), con otto sezioni scrutinate su 13 indicano Ferretti al 38,17 per cento; Pomarico al 23,16 per cento; Panzetta al 21,37; Ardito al 17,29 per cento. Oria è scesa di recente sotto i 15 mila abitanti, dunque non si terrà il ballottaggio.

Il candidato sindaco Attilio Ardito è stato appoggiato dalla lista Futura. Ardito è un imprenditore nel settore gastronomico-culturale, nonché referente regionale di un Ministero per un bando del Pnrr.

Cosimo Ferretti ha già alle sue spalle due esperienze amministrative a Oria: è stato primo cittadino dal 2006 al 2010 e poi dal 2015 al 2017. Di area centro-destra, si è presentato con lista Per Ferretti sindaco.

Alfonso Panzetta, dottore commercialista e consulente aziendale, si pone in continuità con parte dell'Amministrazione Carone, quella uscente. La sua lista si chiama Oria oltre.

L'aspirante primo cittadino Cosimo Pomarico ha già amministrato Oria, in un lasso di tempo che va dal 2011 al 2014. A distanza di poco meno di dieci anni si è cimentato nuovamente nell'agone politico, appoggiato da La città di tutti.