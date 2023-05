Ostuni: Angelo Pomes in netto vantaggio sull'unica sfidante Palmisano

OSTUNI - A Ostuni si va verso l'elezione di Angelo Pomes. Dopo oltre due ore dalla chiusura delle urne, la tendenza è chiara. Il candidato sindaco del centrosinistra ha un consenso che oscilla fra il 64 e il 67 percento. Molto distante, dunque, Antonella Palmisano (centrodestra), la sua unica sfidante. Pomes, ai microfoni di Antenna Sud, manifesta grande fiducia: "Già negli ultimi giorni - afferma il candidato - sentivo forte l'affetto e l'attenzione dei cittadini. Non ho mai accettato polemiche sterili. Siamo soddisfatti e fieri della nostra campagna elettorale".

La Città Bianca supera abbondantemente la soglia dei 15 mila abitanti, eppure qui non è previsto ballottaggio, in quanto, appunto, si sono presentati solo due candidati sindaco. Ostuni ha subito il commissariamento. Il Consiglio dei ministri aveva sciolto, infatti, il Consiglio comunale della Città Bianca con decreto del 23 dicembre 2021, per infiltrazioni della criminalità organizzata. Il 27 dicembre dello stesso anno era arrivato anche il decreto di scioglimento a firma del presidente della Repubblica. Le elezioni a Ostuni erano "in bilico" fino a marzo: c'era la possibilità che venisse prorogato il mandato della commissione straordinaria. Così non è stato e il 13 marzo scorso sono state indette ufficialmente le elezioni anche nella Città Bianca.

Antonella Palmisano è esponente del centro-destra ostunese. La sua coalizione è composta da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Obiettivo comune, Per Ostuni e Prima Ostuni. Palmisano è stata vice sindaco durante l'Amministrazione Cavallo, esperienza che si è conclusa con lo scioglimento del Consiglio Comunale. In una intervista concessa a BrindisiReport, la candidata ha difeso la precedente esperienza e ha spiegato la propria visione di città: lei vuole operare una evoluzione nel rispetto del passato.

Il candidato di centro-sinistra Angelo Pomes ha potuto contare sul sostegno di otto liste: Civicamente - Scelta sociale, Con Pomes, Insieme per Pomes, Movimento 5 Stelle, Ostuni che lavora, Ostuni è viva, Partito Democratico e Partito Socialista Italiano. E' riuscito nel non semplice compito di compattare il centro-sinistra ostunese. Nell'intervista concessa a BrindisiReport per presentarsi agli elettori, Pomes ha analizzato la situazione post-scioglimento e ha spiegato la sua ricetta per una "ripartenza"