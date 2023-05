E' Giancarlo Miccoli il nuovo sindaco di San Donaci: "Profonda soddisfazione"

SAN DONACI – E’ Giancarlo Miccoli, medico presso l’ospedale Perrino di Brindisi, il nuovo sindaco di San Donaci. Ha superato di oltre il 60 per cento i suoi avversari, Marcello Pennetta e Vincenzo Chirivì detto “Ronzino”.

E' già festa in piazza. Una vittoria inaspettata: "Siamo molto soddisfatti e contenti, ringraziamo per la fiducia, abbiamo voluto lanciare un messaggio di cambiamento e la cittadinanza lo ha accolto, adesso dobbiamo ricambiare la fiducia. Ci metteremo subito a lavoro".

Miccoli si è presentato con la lista “Nuovi Orizzonti”, sostenuta dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e dal Movimento Nuovi orizzonti. I candidati per il consiglio comunale sono: Ettore Panna, Carmine Brogna, Amalia Mazzotta, Donato Pagano, Marco Lolli, Antonio Cavallone, Ludovica Pezzuto, Annalisa Presta Arcangela (detta Alessandra) De Mitri, Antonella Vincenti, Maurizio Greco, Marco Gioffreda.

“La proposta politico-amministrativa della Lista “Nuovi Orizzonti” si presenta in discontinuità con un passato caratterizzato da profonde divisioni politiche, da un esasperato individualismo e da contrapposizioni personali che hanno condizionato l’attività amministrativa ed alimentato la sfiducia dei cittadini nella politica e nelle Istituzioni locali. Da ciò l’esigenza di un progetto politico chiaro e trasparente, per offrire ai sandonacesi una nuova prospettiva di governo certa e stabile, in grado di affrontare le emergenze del nostro territorio e rispondere in positivo alle aspettative dei Cittadini. I Cittadini sandonacesi hanno bisogno di certezze, di riferimenti politici chiari e trasparenti, di una classe politico-amministrativa capace di proporre un governo locale affidabile e in grado di mantenere gli impegni assunti”. Si legge in una precedente nota.