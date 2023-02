Amministrative: "Nel centro-destra solo percorsi condivisi per la migliore proposta politica"

BRINDISI - Le segreterie cittadine del Centro Destra, Fi, Lega, Fdi, Idea, Udc ed i tanti movimenti, sono a lavoro per una coalizione unita che proponga soluzioni condivise. "Quelle che anche la stampa riferisce sono suggestioni che i partiti non trascurano. Il dato rilevante ed acquisito è quello di operare per la costruzione di una coalizione di governo unita, forte e allargata alle forze alternative al centrosinistra e ai 5 stelle e alla fallimentare gestione della Amministrazione comunale uscente. Una coalizione che abbia una guida autorevole in modo da assicurare a Brindisi una gestione del Comune in grado di sostenere le sfide economiche e sociali dei prossimi anni".