Elezioni amministrative a Brindisi: ecco l'elenco dei 326 scrutatori

BRINDISI – Nominati gli scrutatori che gestiranno le operazioni di voto delle elezioni amministrative in programma il 14 e 15 maggio a Brindisi, con eventuale ballottaggio il 28 e 29 maggio. La commissione elettorale, composta da Mauro Masiello (presidente), Rosella Gentile, U,berto Ribezzi e Giuseppe Massaro si è riunita nella giornata di ieri (giovedì 20 aprile), procedendo: alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli mediante sorteggio tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente; alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, mediante sorteggio, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

Il verbale con l’elenco dei nominativi è stato pubblicato sul sito del Comune nella sezione "Elezioni amministrative 2023".

Apri l’elenco degli scrutatori: Il verbale