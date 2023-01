Elezioni, il centrodestra si compatta: "Daremo un volto nuovo alla città di Brindisi"

BRINDISI – Il centrodestra serra i ranghi in vista delle elezioni amministrative in programma a Brindisi per la prossima primavera. Nella giornata di ieri (martedì 24 gennaio) si è svolta una riunione dei rappresentanti di Forza Italia (Livia Antonucci), Lega (Ercole Saponaro e Lidia Penta), Fratelli d’Italia (Cesare Mevoli) e Idea (Claudio Niccoli e Valentino Mele).

“Una prima interlocuzione - si legge in una nota congiunta - per affermare la volontà di esprimere alle prossime elezioni amministrative, una offerta politica valida e competitiva, che punti alla condivisione di idee e ideali che sia inclusiva e che guardi con attenzione a tutte le associazioni, gruppi e singoli cittadini alternativi al centrosinistra ed al M5s”. “Una coalizione di centrodestra forte - si legge ancora nel comunicato - che si candida, in accordo con i leader regionali e nazionali, per dare un volto nuovo alla città di Brindisi”.