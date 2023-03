Elezioni amministrative, in primavera si vota anche a Ostuni

OSTUNI - In primavera si voterà anche Ostuni. Arriva l'ufficialità: salgono così a otto i Comuni del Brindisino in cui si va al voto. Elezioni amministrative per Brindisi, Carovigno, Francavilla Fontana, Oria, Ostuni, per l'appunto, San Donaci, San Pietro Vernotico e Torre Santa Susanna. Elettori alle urne domenica 14 (dalle 7 alle 23) e lunedì 15 maggio (dalle 7 alle 15) prossimi. L'eventuale votazione di ballottaggio avrà luogo domenica 28 e lunedì 29 maggio.

La presentazione delle liste dei candidati dovrà essere effettuata dalle 8 di venerdì 14 aprile alle 12 di sabato 15 aprile. I consiglieri da eleggere sono trentadue nel Comune di Brindisi, ventiquattro nei Comuni di Francavilla Fontana e Ostuni e sedici nei comuni di Carovigno, Oria, San Pietro Vernotico e Torre Santa Susanna. A San Donaci sono 12. Il ballottaggio è previsto nei Comuni aventi popolazione superiore ai 15mila abitanti, quindi Brindisi, Carovigno, Francavilla Fontana e Ostuni.

Non è stato prorogato, dunque, il mandato della commissione straordinaria a Ostuni. Il Consiglio dei ministri aveva sciolto il Consiglio comunale della Città Bianca con decreto del 23 dicembre 2021, per infiltrazioni della criminalità organizzata. Il 27 dicembre dello stesso anno era arrivato anche il decreto di scioglimento a firma del presidente della Repubblica. Da allora il Comune è guidato da una commissione straordinaria.