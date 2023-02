Elezioni amministrative, ci sono le date in primavera: si vota il 14 e il 15 maggio

Sono state fissate le date per le elezioni amministrative di questa primavera 2023: il primo turno si terrà domenica 14 e lunedì 15 maggio prossimi. A deciderlo è stato il Consiglio dei ministri. In tutta Italia sono circa 600 i Comuni chiamati al voto per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Nel dettaglio, nel Brindisino, saranno interressati il capoluogo Brindisi, Carovigno, Francavilla Fontana, Oria, San Donaci, San Pietro Vernotico e Torre Santa Susanna. Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 28 e 29 maggio. Si potrebbe andare al voto anche a Ostuni, nel caso non dovesse essere prorogato il mandato della commissione straordinaria.

Articolo aggiornato alle 9:15 (Ostuni)