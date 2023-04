Brindisi, Lino Luperti è il candidato sindaco del Movimento Regione Salento

BRINDISI - Il Movimento Regione Salento sarà presente nelle prossime elezioni amministrative della città di Brindisi con un proprio candidato sindaco, che competerà con gli altri tre candidati: Robero Fusco per Movimento 5 stelle e Partito Democratico, Giuseppe Marchionna a capo della coalizione di centro-destra sostenuta da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, ed il sindaco uscente Riccardo Rossi, accompagnato da Brindisi bene comune, Europa verde, Sinistra italiana, e Alleanza verdi di sinistra.

Movimento Regione Salento proporrà agli elettori brindisini il candidato sindaco Lino Luperti, uno dei fondatori del Movimento a livello cittadino. La decisione è stata assunta dalla segreteria cittadina di Brindisi, guidata da Pino Roma, d’intesa con il coordinatore provinciale Angelo Massaro e il coordinatore regionale Pierpaolo Signore.

“Ringrazio tutti gli amici che hanno deciso da tempo di condividere il nostro percorso politico ed accetto ben volentieri questa sfida – afferma Luperti – In un primo momento abbiamo accettato di condividere con movimenti e forze politiche di centro destra un percorso amministrativo finalizzato a dare da subito una guida stabile alla nostra città. Abbiamo atteso pazientemente e con grande senso di responsabilità, per intere settimane, che il futuro di Brindisi venisse deciso sulla base di elementi oggettivi di valutazione ed invece abbiamo riscontrato un assurdo rimpallarsi il problema da Brindisi a Bari, fino ad arrivare a Roma. Il tutto, senza giungere ad alcuna soluzione e nel pieno disprezzo degli elettori brindisini a cui è stato chiesto di aspettare senza spiegarne il motivo".

"La nostra richiesta andava in direzione di uomini e progetti capaci di rilanciare la nostra città ed invece ci siamo ritrovati di fronte a squallidi giochi di poltrone ed a incomprensibili dispetti che nulla hanno a che vedere con un centro destra rinnovato per il quale noi lavoriamo e soprattutto con i reali interessi di chi in questa città ci vive".

"A fronte di una situazione per noi inspiegabile (il centro destra che affida le sue chance di vittoria ad un candidato sindaco di sinistra) mi è stato chiesto di accettare la sfida e quindi la candidatura a sindaco della ‘mia’ Brindisi, di una città che amo e che difenderò con i denti. Certo, in questa campagna elettorale nessuno si aspetti ‘sconti’ visto che non sono in calendario, perché è giusto che gli elettori sappiano cosa è accaduto e quali strani disegni vogliono portare avanti a Brindisi - Conclude - Per quanto ci riguarda, vi indicheremo da subito la nostra idea di città per recuperare il tempo perso in questi ultimi anni”.