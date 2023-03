Roberto Fusco candidato sindaco di Pd e M5S: ufficiale la rottura con Riccardo Rossi

BRINDISI – La rottura è definitiva. La maggioranza che negli ultimi cinque anni ha guidato il Comune di Brindisi si spacca in vista delle elezioni amministrative in programma il 14 e 15 maggio. Il sindaco Riccardo Rossi si ricandiderà a capo di uno schieramento di sinistra di cui non farà parte il Pd, che invece si allea con il Movimento 5 stelle a sostegno del candidato sindaco Roberto Fusco, già candidato al senato fra le file dei pentastellati, in occasione delle ultime elezioni politiche.

E’ quanto emerso dalla riunione delle forze del costituendo, ma ormai tramontato, campo progressista allargato che si è svolta oggi (sabato 18 marzo), presso la sede del Pd di Brindisi. Presenti, oltre allo stesso Riccardo Rossi, i rappresentanti di Pd, Movimento 5 Stelle, Popolari, Impegno per Brindisi, Con, Ora tocca a noi, Partito Socialista, Brindisi Bene Comune, Sinistra Italiana, Europa Verde.

Rossi ufficializza la rottura

Iniziato intorno alle ore 11.30, il vertice è andato avanti fino al tardo pomeriggio, con un’interruzione intorno alle ore 14.30. Lo strappo è diventato ufficiale quando Riccardo Rossi ha lasciato la riunione insieme agli esponenti di Europa Verde, Sinistra Italiana e Brindisi Bene Comune.

Intercettato da Antenna Sud, il sindaco ha spiegato di aver dato la disponibilità a convergere sui nomi di Palo Legrazie, consigliere comunale del Movimento 5 stelle, e dell’avvocato Vincenzo Guadalupi (Partito Socialista), ma “dopo aver fatto questa convergenza – ha dichiarato Rossi ad Antenna Sud - si è tornati indietro, imponendo un solo candidato”. A detta di Rossi, inoltre, “le decisioni sono state prese evidentemente non a Brindisi, su altri tavoli e altri interessi che con Brindisi non hanno nulla a che fare”.

Nasce quindi una coalizione composta da Pd, M5S, Con, Ora Tocca a noi, Sì Democrazia e Partito socialista.