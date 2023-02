Elezioni a Francavilla, Movimento 5 stelle: “Sì a Denuzzo, no ad Azione”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Movimento 5 stelle di Francavilla Fontana a firma dell’assessore all’Ambiente Giuseppe Ricchiuti e del consigliere comunale Vincenzo Mastromarino in vista delle elezioni amministrative in programma la prossima primavera.

Nei giorni scorsi si è riunito il gruppo del Movimento 5 Stelle di Francavilla, alla presenza dell’on. Leonardo Donno, coordinatore regionale, e dell’on.Valentina Palmisano, per analizzare l’esperienza di governo della città tuttora in corso e per definire il percorso di avvicinamento alla prossima scadenza elettorale. Come è noto, il M5S ottenne nel 2018 – contro le previsioni improntate a sufficienza delle altre forze politiche – un riconoscimento popolare che riuscì determinante per l'ingresso del candidato sindaco del M5S, Giuseppe Ricchiuti, in consiglio comunale e per gli equilibri politici all’interno di quest’ultimo.

Successivamente gli sviluppi amministrativi, la comunanza di intenti e un programma condiviso, hanno consentito al Movimento locale di accogliere l’invito del sindaco Denuzzo ad una collaborazione più stretta, che si è tradotta nel conferimento all’ing. Ricchiuti dell’assessorato al Risparmio Energetico, alle Politiche Ambientali e al Verde Pubblico e, di conseguenza, nell’ingresso in maggioranza del consigliere dott. Vincenzo Mastromarino. In sintonia con i valori del Movimento, le responsabilità assunte all’interno della macchina amministrativa sono state onorate con spirito di servizio verso la cittadinanza, lavorando alacremente e costruttivamente ciascuno nel suo ruolo senza mai cercare le luci della ribalta per puro tornaconto di partito.

Ad oggi, dunque, la realizzazione di molti punti programmatici della maggioranza e la messa in cantiere di tanti altri che concorreranno in un prossimo futuro a riqualificare il profilo della nostra città portano anche la firma del M5S, che ha contribuito in modo spesso decisivo a dare vigore all’azione amministrativa e a sciogliere nodi che parevano inestricabili. Forte di questa consapevolezza per un verso, e per l’altro animato dalla fiducia nelle proprie scelte programmatiche e nel nuovo corso che attraverso i nascenti Gruppi territoriali il presidente Conte ha inteso avviare, il gruppo M5S di Francavilla si presenterà alla prossima consultazione elettorale con una propria lista e con degli obiettivi programmatici chiari, in considerazione delle convergenze riscontrate nel corso di questa consiliatura e degli ottimi risultati conseguiti, sono orientati a sostenere il prosieguo di questa esperienza e la ricandidatura, auspicata, del sindaco uscente Antonello Denuzzo.

Le linee programmatiche generali, che verranno opportunamente declinate secondo le specifiche esigenze del territorio e sulle quali sono già state avviate fruttuose interlocuzioni con realtà civiche e politiche dell'area progressista e ambientalista, restano quelle della transizione ecologica e della sostenibilità energetica (sostegno all’agricoltura, turismo sostenibile, comunità energetiche), della lotta alla povertà e all’emarginazione sociale – spesso terreno di coltura della illegalità, della promozione culturale, che ben si sposa con l’alta concentrazione di scuole nella città e che mira a fare di Francavilla Fontana un centro di eventi qualificati invece che il teatro di una sempre turbolenta movida. Per il resto, l’azione del M5S cittadino continuerà nel solco dell’intransigenza etica del Movimento e dell’attuazione pienamente democratica del dettato costituzionale.

La condivisione dell'azione politica e delle linee programmatiche, i nostri valori e principi, sono per noi fondamentali: per queste ragioni riteniamo impossibile una collaborazione con esponenti diretti o vicini ad Azione/Italia Viva, siano essi presenti con propria lista o con candidati in liste civiche a supporto del Sindaco Denuzzo. Su questo ovviamente attendiamo di conoscere la posizione del Sindaco; riteniamo che sia necessario fare chiarezza, senza ambiguità: lo dobbiamo ai cittadini e alle cittadine di Francavilla.