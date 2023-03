Elezioni Oria, il candidato sindaco Panzetta presenta il simbolo elettorale

ORIA - Il candidato sindaco di Oria, dott. Alfonso Panzetta, presenta ufficialmente il simbolo scelto per la sua campagna elettorale (in allegato) ed inaugura contestualmente i suoi profili Fb e Instagram, scrivendo agli utenti social un messaggio.

“Cari amici social, ho deciso di approfittare di questo mezzo per poter raggiungervi tutti, raccontandovi un po’ di me, di ciò che ho fatto e di tutto quello che ho intenzione di realizzare per la mia Oria. Ho accettato di scendere in campo e candidarmi a Sindaco, per uno scatto di orgoglio che nutro da cittadino, convinto delle enormi potenzialità di questa terra. Da sindaco della mia città lavorerò per garantire il massimo sviluppo socio-economico, con lo sguardo rivolto al futuro, ma con occhi concreti e capaci di realizzare ciò che sognano".

"Il simbolo grafico che vedete in copertina, non è un semplice disegno elettorale, ma i suoi elementi rievocano in me il segno della nascita e della crescita, esattamente come l’alba riprodotta. Il Tricolore poi, rappresenta la giusta visibilità nazionale che la nostra Oria merita, al pari di quella guadagnata negli anni da altre realtà pugliesi. Ho bisogno di voi, del vostro aiuto. Se saremo insieme, questa non sarà più la mia candidatura, ma la nostra”.