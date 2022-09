Elezioni politiche, l'affluenza definitiva: forte astensione anche nel Brindisino

L’astensionismo è stato forte, sia a livello nazionale che in ambito territoriale. In Italia circa il 64 percento degli aventi diritto si è recato alle urne per il rinnovo del Senato e della Camera dei deputarti e del Senato. Rispetto alle elezioni politiche del 2018 il calo è pari a circa 10 punti percentuali. Il divario è ancora più evidente in Puglia, dove il dato di affluenza si attesta intorno al 56,60: ben 13 punti in meno rispetto al 2018. Calo brusco anche in provincia di Brindisi, dove si passa dal 68,86 del 2018 al 54,87 di questa tornata elettorale. Nel capoluogo, l’affluenza è stata del 53,99, circa 13 punti in meno rispetto al 2018.

Le urne sono rimaste aperte dalle ore 7 alle 23. Le operazioni di voto si sono svolte senza particolari intoppi. Una volta chiusi i seggi, è immediatamente iniziato lo spoglio, che andrà avanti per tutta la notte. Per la mattinata di domani si avranno i risultati definitivi e si potrà quindi sapere quanti rappresentanti esprimerà la provincia di Brindisi nelle due camere.

Le liste: ecco i candidati della provincia di Brindisi

L’affluenza finale comune per comune

I Comuni: Brindisi 53,99 (66,07 nel 2018); Carovigno 53,61 (70,34 nel 2018); Ceglie Messapica 50,18 (65,19 nel 2018); Cellino San Marco 53,85 (69,29 nel 2018); Cisternino 64,19 (73,80 nel 2018); Erchie 52,46 (67,38 nel 2018); Fasano 57,26 (72,85 nel 2018); Francavilla Fontana 53,47 (69,56 nel 2018); Latiano 55,25 (69,80 nel 2018); Mesagne 54,13 (67,81 nel 2018); Oria 51,09 (67,80 nel 2018); Ostuni 58,12 (70,20 nel 2018); San Donaci 55,16 (66,80 nel 2018); San Michele Salentino 53,57 (71,01 nel 2018); San Pancrazio Salentino 41,36 (56,41 nel 2018); San Pietro Vernotico 53,50 (68,12 nel 2018); San Vito dei Normanni 55,74 (68,49 nel 2018); Torchiarolo 54,26 (69,70 nel 2018); Torre Santa Susanna 54,46 (69,87 nel 2018); Villa Castelli 57,92 (71,81 nel 2018).

Camera: percentuali di affluenza (ore 19)

Alle ore 19, a livello nazionale ha votato il 51,03 percento degli aventi diritto, rispetto al 59,30 del 2018. In Puglia l’affluenza è del 42,58 (53,56 nel 2018). Dato complessivo della provincia: 41,26 (53,87 nel 2018).

I Comuni: Brindisi 43,29 (53,10 nel 2018); Carovigno 39,04 (50,67 nel 2018); Ceglie Messapica 36,57 (48,74 nel 2018); Cellino San Marco 39,50 (55,77 nel 2018); Cisternino 46,13 (57,30 nel 2018); Erchie 38,53 (52,32 nel 2018); Fasano 41,55 (56,01 nel 2018); Francavilla Fontana 38,07 (50,15 nel 2018); Latiano 39,62 (53,45 nel 2018); Mesagne 41,80 (55,33 nel 2018), Oria 37,81 (57,41 nel 2018); Ostuni 43,83 (54,72 nel 2018); San Donaci 39,94 (52,93 nel 2018); San Michele Salentino 37,30 (55,59 nel 2018); San Pancrazio Salentino 41,36 (56,41 nel 2018); San Pietro Vernotico 41,18 (57,91 nel 2018); San Vito dei Normanni 42,79 (53,12 nel 2018); Torchiarolo 42,31 (57,19 nel 2018); Torre Santa Susanna 40,51 (52,84 nel 2018); Villa Castelli 43,82 (58,31 nel 2018).

Camera: percentuali di affluenza (ore 12)

Alle ore 12, a livello nazionale ha votato il 19,43 percento degli aventi diritto, rispetto al 19,41 del 2018. In Puglia l’affluenza è del 17,98 (16,80 nel 2018). Dato complessivo della provincia: 17,45 (16,39 nel 2018).

I Comuni: Brindisi 18,71 (17,66 nel 2018); Carovigno 15,69 (15,28 nel 2018); Ceglie Messapica 15,69 (14,48 nel 2018); Cellino San Marco 16,26 (16,22 nel 2018); Cisternino 18,05 (15,90 nel 2018); Erchie 14,53 (14,72 nel 2018); Fasano 19,11 (16 nel 2018); Francavilla Fontana 14,90 (15,75 nel 2018); Latiano 15,58 (15,49 nel 2018); Mesagne 18,96 (17,29), Oria 19,26 (14,90 nel 2018); Ostuni 16,72 (16,97 nel 2018); San Donaci 17,87 (15,44 nel 2018); San Michele Salentino 16,54 (14,68 nel 2018); San Pancrazio Salentino 17,98 (15,22 nel 2018); San Pietro Vernotico 19,05 (19,96 nel 2018); San Vito dei Normanni 16,46 (17,40 nel 2018); Torchiarolo 18,45 (16,03 nel 2018); Torre Santa Susanna 14,25 (15,34 nel 2018); Villa Castelli 20,09 (18,15).

Come funziona

Poco più di un terzo dei parlamentari sarà eletto in collegi uninominali: ciò vuol dire che otterrà il seggio solo il candidato più votato. Il resto verrà eletto con il sistema proporzionale, ovvero in base alle percentuali di voti ricevuti dai partiti. Ogni formazione politica, infatti, ha già presentato delle liste bloccate con i nomi dei candidati.