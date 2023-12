Elezioni provinciali: vince il centro-sinistra "sdoppiato" nel segno di Matarrelli

BRINDISI - Le urne sono chiuse da due ore e mezza e i risultati delle elezioni provinciali sono già cristallizzati. A Brindisi, il centro-sinistra si è presentato "sdoppiato", con una lista "classica" e una "civica". "Impegno per la Provincia", espressione del presidente Toni Matarrelli, raccoglie 129 voti, che in voti ponderati fa 36.344. Poi c'è la lista "Democratici e Progressisti" (Pd, M5S e socialisti), che ha raccolto 115 voti; ponderati: 32.895. Infine, "Centrodestra per la Provincia": 99 voti; ponderati: 26.762. Il record di preferenza va ad Antonella Vincenti, esponente della lista di centro-sinistra di San Donaci, come si vedrà in seguito.

Ogni Comune, in base al numero di abitanti, è stato inserito in una fascia (come specificato in questo articolo). I consiglieri comunali e i sindaci di un determinato Comune hanno un "peso" ponderato differente, in base alla fascia. Quindi, oltre al numero di voti ricevuti, occorre calcolare il voto ponderato. Il mandato dei consiglieri provinciali è pari a due anni. Quello del presidente dell’ente, Toni Matarrelli, non è in scadenza.

Hanno votato sindaci e consiglieri comunali del Brindisino. I posti da assegnare erano dodici. Impegno per la Provincia raccoglie cinque seggi; quattro seggi per "Democratici e Progressisti"; tre per "Centrodestra per la Provincia". Oggi, domenica 17 dicembre 2023, le urne sono state aperte dalle 8 alle 20. Su 356 elettori totali, hanno votato in 343, con un'affluenza pari al 96,35 per cento.

Rispetto alle elezioni del 2021, il quadro è sostanzialmente cambiato. Le due liste di centro-sinistra hanno raccolto nove seggi, uno in più rispetto all'ultima tornata, quando c'era un'unica lista di area. Fu il centro-destra, nel 2021, a presentarsi con due liste differenti: i consiglieri eletti furono quattro. Di seguito, la composizione del nuovo Consiglio provinciale e i voti ponderati per i candidati delle tre liste nelle elezioni che si sono svolte oggi.

Il nuovo Consiglio provinciale. Impegno per la Provincia (cinque consiglieri): Rosalia Fumarola, Rocco Muolo, Elio Ciccarese, Pasquale Luperti, Marco Marra. Democratici e Progressisti (quattro consiglieri): Antonella Vincenti, Domenico Tanzarella, Serafina Latartara, Giuseppe Ventrella. Centrodestra per la Provincia (tre consiglieri): Michele Tommaso Lariccia, Pasquale Santoro, Susanna Di Maggio.

Impegno per la Provincia: Clarita Mingolla (Latiano) 2.255 voti; Rocco Muolo (Villa Castelli) 4.719; Elio Ciccarese (sindaco Torchiarolo) 4.686; Marco Marra (Cellino San Marco) 4.071; Marina Melgiovanni (San Pancrazio Salentino) 2.050; Marco Argese (Cellino San Marco) 3.072; Rosalia Fumarola (San Michele) 4.838; Pasquale Luperti (Brindisi) 4.298; Michele De Stradis (Oria) 2.870; Antonella La Camera (Carovigno) 2.460; Antonio Loparco (Cisternino) 1.025; Isabella Vitale (Ceglie Messapica) 0.

Democratici e Progressisti: Denise Aggiano (Brindisi) 0 voti; Francesco Briganti (Cellino San Marco) 768; Mario Luigi Convertini (Cisternino) 2.050; Serafina Latartara (Francavilla Fontana) 5.356; Roberta Natalini (Torre Santa Susanna) 1.230; Marco Ruggiero (San Vito dei Normanni) 2.824; Domenico Tanzarella (Ostuni) 6.977; Giuseppe Ventrella (Fasano) 5.151; Antonella Vincenti (San Donaci) 8.509.

Centrodestra per la Provincia: Mario Borromeo (Brindisi) 3.889 voti; Luciano Cavaliere (San Vito dei Normanni) 3.731; Laura De Mola (Fasano) 0; Susanna Di Maggio (Torre Santa Susanna) 3.962; Cosimo Elmo (Brindisi) 0; Giacomo Ferrara (Fasano) 1.825; Luana Iaia (San Vito dei Normanni) 0; Michele Tommaso Lariccia (San Pietro Vernotico) 6.330; Tiziana Martucci (Brindisi) 0; Maria Pecere (Ostuni) 0; Cataldo Rodio (Ceglie Messapica) 2.732; Pasquale Santoro (Ceglie Messapica) 3.969.