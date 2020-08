Elezioni regionali 2020: Antonio Tajani domani a Brindisi

BRINDISI - Tour elettorale in terra Brindisina per il numero due di Forza Italia, l'europarlmentare Antonio Tajani che, domani sabato 29 agosto, arriva nel capoluogo di provincia per incontrare i candidati al consiglio regionale della lista di Forza Italia che sostiene il candidato presidente, Raffaele Fitto.

Primo appuntamento alle ore 9, presso Palazzo Virgilio, con l’onorevole Luciano Mario Sardelli che presenterà le linee programmatiche del suo progetto per la Puglia. Tajani sarà accompagnato dall’onorevole Mauro D’Attis.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alle ore 9.40, invece, il vice presidente di Forza Italia, si sposterà in corso Garibaldi, 56 per incontrare il candidato al consiglio regionale, Gianluca Quarta presso il suo comitato. Sarà presente, anche in questo caso, il coordinatore regionale del partito di Berlusconi, Mauro D’Attis.